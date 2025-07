Orange Music Talents : à la conquête de la future star camerounaise :: CAMEROON

Le 2 juillet 2025, Orange Cameroun a levé le voile sur la nouvelle édition d’Orange Music Talents, lors d’une conférence de presse organisée à Douala. Véritable tremplin pour les jeunes artistes, ce programme musical vise à révéler les talents cachés aux quatre coins du pays et à propulser de nouvelles voix sur le devant de la scène camerounaise. L’ambition est claire : transformer des chanteurs de l’ombre en étoiles montantes de l’industrie musicale nationale.

Depuis le 1er juin, la plateforme Max it a été prise d’assaut par les aspirants artistes. Plus de 2 000 candidatures ont déjà été enregistrées, témoignant de l’engouement croissant autour du concours.

Une première phase de sélection permettra de retenir 30 profils jugés prometteurs. Ces derniers auront la chance de passer devant un jury d’exception composé de figures emblématiques de la musique camerounaise : Ben Decca, Elvis Kemayo, Locko et Sandrine Nnanga.

Pour Sandrine Nnanga, l’enjeu va bien au-delà du simple divertissement. La chanteuse y voit une mission personnelle, une occasion de tendre la main à ceux et celles qui, comme elle autrefois, rêvent de lumière depuis l’ombre : « Peu de gens voyaient en moi l’artiste que je suis devenue. C’est pour ça que ce projet me parle autant. Je veux aider à découvrir la nouvelle pépite, même si elle est encore cachée dans un atelier de mécanique. »

Des propos touchants que partage Locko, qui revient sur ses débuts modestes : « J’ai commencé sur YouTube, dans ma chambre d’étudiant. Aujourd’hui, c’est à mon tour d’écouter ceux qui espèrent être vus. »

Mais Orange Music Talents ne se limite pas à un concours classique. C’est un voyage artistique, un carrefour d’expériences intergénérationnelles, grâce à son concept original de duos composés de stars confirmées et de talents en herbe. Les meilleurs accéderont à la Villa des Talents, un espace d’émulation où, durant trois semaines, ils bénéficieront d’un encadrement professionnel, de séances de création, et de coaching intensif.

Pour Elvis Kemayo, cette aventure est une suite logique de son parcours artistique : « À 13 ans, j’étais déjà sur scène. Cette précocité m’a appris à écouter au-delà de la note juste. Repérer un talent brut, c’est un frisson que je n’ai jamais perdu. » Le programme prévoit un parcours évolutif en six grandes étapes, ponctué par une tournée nationale, une finale spectaculaire, et une série de récompenses qui font rêver : trois millions de FCFA pour le duo gagnant, la production d’un album et d’un clip, et une année entière de promotion.

Dès le mois d’août, le public pourra suivre l’émission sur les chaînes CRTV, Canal 2, Trace Mboa et Star News. Au-delà de l’exposition médiatique, Orange Music Talents s’inscrit dans une volonté profonde de faire rayonner la culture camerounaise et de transmettre un héritage musical aux générations futures. Un message que Ben Decca résume avec conviction : « Ce programme, c’est aussi transmettre. Ouvrir la voie pour que ces jeunes puissent, demain, faire vibrer le Cameroun comme nous l’avons fait. »

Entre passion, transmission et découverte, Orange Music Talents s’impose plus que jamais comme une plateforme de transformation et d’espoir pour la jeunesse artistique camerounaise.

