BELGIQUE :: La Diaspora Camerounaise Combattante en deuil :: BELGIUM

Nous, la Diaspora Camerounaise Militante et Combattante, le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques de la Diaspora Camerounaise), la Fondation Moumié, Le Mouvement de Février 2008, le CEBAPH (Cercle Belgo Africain Pour la promotion Humaine), et tous les Camerounais et amis du Cameroun, épris de justice et de liberté à travers le monde, avons l'infinie, l'ineffable et l'immense douleur, d'annoncer le décès du camarade Marcel Tchangue survenu le mardi 9 juin 2026 à Bruxelles des suites d'une courte maladie.

Dans cette triste et douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances à la fois sincères et attristées à sa famille sociale, politique et spirituelle.

Les informations relatives à ses obsèques seront transmises par les voix autorisées dans les prochains jours au public national et international.

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