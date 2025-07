CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Dion Ngute et Ferdinand Ngoh Ngoh en mission de campagne avancée. :: CAMEROON

Le Secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh et le premier ministre Joseph Dion Ngute procèdent respectivement à des concertations avec les Membres du gouvernement et les parlementaires et la visite de Bamenda dans la Région du Nord-ouest.

Pour banales qu’elles soient, les deux descentes sur le terrain de l’action politique ne sauraient être anodines. Initiées sur « hautes instructions du chef de l’Etat », elles interviennent à la veille de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle 2025.

Des rencontres à forte odeur de campagne au moment où Paul Biya, probable candidat à sa propre succession fait face à des défections au sein de son gouvernement et des soubresauts dans son parti politique.

Ces concentrations intervenient dams un environment de « 40 ans de promesse et de fractures ». Pour le journal Diapason paraissant à Yaoundé, Quatre décennies après son arrivée au pouvoir, le Rdpc draine un paysage socioéconomique contrasté. Entre réalisations visibles et frustrations sociales, le parti fait face à une population de plus en plus exigeante. A l’heure de la grande mobilisation, l’on évoque l’urgence au sein du Rdpc d’une grâce présidentielle pour les bâtisseurs d’hier. On connait le president Paul Biya tres pau loquace et reserve. Cette fois, s’est il reveille de sa torpeur ?

Le journal Forum Libre est sentencieux « Ferdinand Ngoh Ngoh viole le Palais ». Alors que plusieurs personnalités politiques sont déjà investies par leurs partis, pendant que d’autres continuent de faire des déclarations de candidatures, en vue de la participation à l’élection présidentielle prévue en octobre 2025, en attendant la convocation du corps électoral, le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh a entamé depuis le 1 juillet 2025 au Palais de l’Unité une série de rencontre avec les membres du gouvernement et les parlementaires dans la perspective de l’élection présidentielle. L’objectif est de remobiliser les troupes du camp présidentiel en vue de préparer une victoire éclatante et sans bavure au candidat annoncé, Paul Biya. Depuis lors, de nombreux observateurs se demandent si la présidence de la République est devenue le siège de la maison de parti du Rdpc ? Tandis que d’autres pensent que le Ngoh Ngoh se positionne en futur directeur de campagne de Paul Biya. Et le comité central du Rdpc dans tout ça !

La Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est l’autre menu de ces deux descentes. Avec un zeste d’operation de charme pour les deux regions en proie aux velleités seccessionnistes. Cameroon Tribune, le quotidian à capitaux publics estime que « Le PM en mission d’évaluation ». Alors que la fièvre montre dans la perspective de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle 2025, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a été chaleureusement accueilli hier à Bamenda où il doit avoir ce vendredi des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Plan présidentiel. Le programme prévoit également la visite de quelques projets déjà réalisés et des chantiers en cours

