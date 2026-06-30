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Lancement de “La Box” et du Datathon : le PAK et ActivSpaces parient sur les jeunes talents
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Lancement de “La Box” et du Datathon : le PAK et ActivSpaces parient sur les jeunes talents pour accélérer la digitalisation du port

Le Port Autonome de Kribi (PAK) a procédé, mardi 30 juin 2026, au lancement officiel de “La Box” ainsi que de son premier Datathon, au siège d’ActivSpaces, situé à Akwa, à Douala. Cette cérémonie marque le coup d’envoi d’un partenariat entre le PAK et l’entreprise digitale camerounaise, centrée sur l’innovation numérique appliquée au secteur portuaire.

En présentant l’initiative, Steve Tchoumba, directeur exécutif d’ActivSpaces, aux côtés de Habib Iya, chef de la Représentation du PAK à Douala et co-porteur du projet, a insisté sur l’importance stratégique des données générées par le port. Selon lui, celles-ci doivent désormais être exploitées de manière optimale. “La Box” se veut à la fois un espace physique dédié à l’innovation et une plateforme digitale facilitant l’accès aux données nécessaires à la conception de solutions technologiques.

Représentant le directeur général du PAK, Jean Marcel Belinga Belinga, conseiller technique n°7, a exhorté les jeunes sélectionnés à faire preuve de créativité, de rigueur et d’engagement citoyen. « À travers ce Datathon, le PAK souhaite encourager les jeunes à innover en s’inspirant des dynamiques actuelles à l’échelle mondiale, et capitaliser sur leurs productions pour renforcer sa stratégie de digitalisation », a-t-il déclaré. Il a également souligné le potentiel de la jeunesse camerounaise, appelant à lui offrir davantage d’opportunités pour exprimer son talent.

Il a précisé que le programme se poursuivra par un accompagnement étroit des participants, afin de leur offrir un cadre propice au développement de leurs solutions. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du PAK de devenir un « Smart Port » : un port intelligent, connecté, capable d’anticiper et d’interagir efficacement avec son environnement, où la donnée occupe une place centrale au même titre que les infrastructures physiques.

Revenant sur le processus de sélection, Steve Tchoumba a indiqué qu’un appel à candidatures lancé sur près de deux mois a permis de recueillir une quarantaine de dossiers. À l’issue d’une évaluation technique, 15 jeunes ont été retenus pour intégrer cette première cohorte. Durant une phase initiale d’un mois, ils travailleront au sein de “La Box” aux côtés des équipes d’ActivSpaces, afin de concevoir des solutions répondant aux besoins identifiés par le PAK. Pour cette première édition, le défi principal porte sur le développement d’un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle, dédié au suivi des conteneurs, avec des fonctionnalités de suivi en temps réel et de notifications automatisées.

Parmi les candidats retenus, Fahim Bechir, Junior Data Scientist, voit dans ce programme une occasion concrète de confronter ses compétences à des problématiques réelles, en collaboration avec d’autres profils techniques. Il souligne toutefois l’importance de la phase d’appropriation, essentielle pour bien cerner les besoins du port avant de définir des priorités pertinentes.

De son côté, Sokeng Wilfried, certifié IoT amateur, se réjouit de contribuer à un projet visant à digitaliser les données et les transactions portuaires afin d’en améliorer l’efficacité. Il envisage notamment de mettre à profit ses compétences pour interconnecter les flux liés aux conteneurs et aux équipements, et en extraire des données exploitables.

À l’issue du Datathon, les solutions les plus prometteuses pourraient être progressivement intégrées aux services du port, dans une logique de collaboration étroite entre le PAK et l’écosystème numérique local.

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