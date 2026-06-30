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Cimencam met en lumière ses engagements en matière de durabilité
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C'est dans le cadre de la première édition de ses Semaines de Durabilité que Cimenteries du Cameroun (Cimencam) a réuni ses partenaires stratégiques à Douala, pour une table ronde sur le thème "Bâtir pour durer".
  
 Autour de la table, un panel à la hauteur des enjeux et des défis. 

Pour la petite histoire, Cimencam est le précurseur de l'industrie cimentière au Cameroun.  Depuis 1963, l'entreprise contribue de bâtir le pays. Le thème de la table ronde « Bâtir pour durer » a donc été choisi à dessein. 

Pauline Ngangue, Responsable Communication et RSE de Cimencam et par ailleurs modératrice de la table ronde, a planté le décor : « Cette table ronde est un moment d’échange et de réflexion sur les enjeux majeurs qui façonnent aujourd’hui nos activités et nos responsabilités collectives : les droits des travailleurs, la santé et sécurité, ainsi que les exigences en termes d’éthique des affaires ».

Une boussole qui a orienté les panelistes à l’instar de Ebenezerine Moudio, DRH de Cimencam qui, au cours de son intervention a abordé les aspects sur l’employabilité et la disponibilité de la Cimenterie a accueillir plus de jeunes qui s’intéressent au domaine du Ciment. Dans cette dynamique, en meme temps que Cimencam s’arrime aux standards internationaux, l’entreprise s’inscrit dans la durabilité. 

Illustration a été faite par la juriste chevronnée Lynda Amadagana, en évoquant la convention minière passée entre Cimencam et l’Etat du Cameroun sur l’exploitation du gisement de calcaire dans le Nord du Cameroun. A l’issue de l’étude de l’impact environnemental, Cimencam s’est engagée à préserver le patrimoine culturel et le mode de vie des populations impactées.

Bien plus, pour mieux bâtir dans la durabilité, Cimencam a mis au centre de ses priorités sa relation avec ses partenaires. Au cours de son intervention, Jessica Dina, Directrice des Achats, a rassuré les fournisseurs sur les actions mises en places notamment un nouveau portail fournisseur qui exige un contrat de travail et une digitalisation de l’ensemble du processus d’achat de l’entreprise, de la pré qualification des fournisseurs à la gestion des réclamations.

Cette transparence, vient s’ajouter à la sécurité qui est le mot d’ordre sur l’ensemble des sites de Cimencam et ses filiales. L’objectif « zéro accident » est sous tendu par les 8 règles Santé et sécurité présentées par Boris Yebga, Directeur d’Usine de Bonaberi, dans son propos. 

Ce sont toutes ces conformités légales, environnementales et sécuritaires qui ont permis à Cimencam de bénéficier du financement d’un groupe de banques dont la Société Générale du Cameroun avait le lead, représentée à la table ronde par Serge Nzali, expert ESG.

Au final, des échanges constructifs qui ont permis aux participants de renforcer leur compréhension commune des enjeux de durabilité pour CIMENCAM et identifier des leviers concrets pour construire une performance durable, alignée avec les standards actuels et futurs de l’industrie

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