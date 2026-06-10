CAMEROUN :: Paul Biya en Europe, la barbe du journaliste Souley Onohiolo devra attendre longtemps :: CAMEROON

Paul Biya, chef d’Etat et Président de la République du Cameroun a quitté Yaoundé, la capitale politique du pays le Dimanche 7 Juin 2026 pour un court séjour privé en Europe. Le journaliste Souley Ohohiolo devra prendre son mal en patience.

Paul Biya renoue avec les courts séjours privés en Europe. La nouvelle est portée par un communiqué du Cabinet civil de la présidence de la République « Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, a quitté Yaoundé ce dimanche 07 juin 2026 en milieu de journée, en compagnie de Son Epouse, Madame Chantal BIYA, pour un court séjour privé en Europe ».

La délégation qui l’accompagne, bien que réduite au strict minimum augure de ce que ce voyage ne sera pas de tout repos « Le Chef de l'Etat est accompagné dans ce voyage d'une Suite Officielle dont la composition se présente ainsi qu'il suit MM. - Samuel MVONDO AYOLO, Ministre, Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République ; - Vice-Amiral FOUDA Joseph, Conseiller Spécial à la Présidence de la République ; - Simon Pierre BIKELE, Chef du Protocole d'Etat »

Au demeurant, l’opinion publique qui est habitué au langage de la Présidence de la République ne spécule plus sur l’expression « court séjour privé » qui parfois s’allonge à l’infini, au grand dam de la constitution qui encadre les déplacements présidentiels. Aussi, dans un Régime présidentiel hyper centralisé comme celui du Cameroun, les déplacements du Président de la République gèlent de facto les affaires de l’Etat.

Notamment le remaniement ministériel promis au peuple Camerounais par Paul Biya au cours de son traditionnel Message à la Nation le 31 Décembre 2025 au lendemain de sa réélection à la Présidence de la République. Avec ce séjour Européen à durée indéterminée, Le remaniement gouvernemental tant attendu est désormais suspendu au retour du chef de l’Etat.



Au grand dam de Souley Onohiolo, un journaliste activiste qui a décidé de ne raser les cheveux de sa barbe après le remaniement ministériel. Il devra prendre son mal en patience, ce d’autant plus que, selon Aristide Mono, éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression « Paul Biya risquait de ne plus procéder à aucun remaniement jusqu’à son départ, car les événements lui échappaient désormais.

Selon lui, tout dépendait désormais d’une éventuelle entente entre les camps-prétendants à la succession, mais qui se livrent malheureusement une guerre sans merci ».

Justement, le départ de Yaoundé pour l’Europe sonne-t-il comme une bouée de sauvetage ? Aristide Mono poursuit que le remaniement ne « pourrait advenir que par l’intervention autoritaire de leur parrain néocolonial. Or, même ce dernier semble dépassé par le niveau d’hostilité qui règne entre ces camps. Ce qui les maintient encore unis, c’est simplement la crainte commune que le pouvoir ne tombe entre les mains de l’opposition »

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