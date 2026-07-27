France - PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

Paris a vibré. La Seine a dansé. La diaspora a célébré son identité dans toute sa splendeur.

Il y'a des soirées qui dépassent le simple cadre d'un événement festif pour devenir de véritables pages d'histoire. Paris Croisière – Acte II appartient désormais à cette catégorie. À bord du plus grand bateau naviguant sur la Seine, près de 400 convives ont embarqué pour une traversée où la culture camerounaise s'est exprimée avec élégance, générosité et authenticité.

Dès les premiers instants, le ton était donné. Sur le pont supérieur, les invités se retrouvaient autour d'un cocktail d'accueil dans une ambiance chaleureuse. Les éclats de rire se mêlaient aux conversations, tandis que les regards se perdaient sur les rives majestueuses de Paris. Les femmes, resplendissantes dans des tenues raffinées et élégantes, illuminaient la soirée de leur charme naturel. Les hommes, tout aussi distingués, apportaient à cette croisière une touche de prestige et de convivialité.

Au cœur de cette célébration, la gastronomie africaine occupait une place de choix. Véritable ambassadrice des saveurs camerounaises, Mère Bangou, du restaurant Bangou dans le 18ᵉ arrondissement de Paris, avait relevé un défi impressionnant. Elle confiait avoir préparé 480 morceaux de sole marinée aux épices traditionnelles, accompagnés de bâtons de manioc, le célèbre miondo, emblématique de la gastronomie sawa. Une performance culinaire saluée par tous les convives, preuve de la volonté du couple Guy Alexandre Mambo et Liliane d'offrir l'excellence jusque dans les moindres détails.

Pendant que les papilles voyageaient, les oreilles étaient elles aussi comblées. Aux platines, trois références de l'animation africaine — DJ Masta, DJ Raoiul et DJ Megelan — ont transformé le bateau en une immense piste de danse flottante. Les rythmes se succédaient, les générations se mélangeaient, et la joie devenait contagieuse.

Puis vint l'instant suspendu.

Lorsque le bateau s'élança sur la Seine et approcha de la Tour Eiffel, un silence admiratif céda rapidement la place à une pluie de téléphones levés vers le ciel. Chacun voulait immortaliser cet instant magique où Paris offrait son plus beau décor à une communauté rassemblée dans un même élan de bonheur. Les photographes, parmi lesquels MB Studio, GPS et plusieurs autres professionnels, s'affairaient à figer ces images qui resteront gravées dans les mémoires.

Et comme toute grande fête mérite une voix à la hauteur de l'événement, c'est le monument de la musique camerounaise Henri Dikongué qui est venu magnifier cette traversée. Dès les premières notes, les passagers reprenaient en chœur ses chansons, transformant le bateau en une immense scène flottante où l'émotion, la nostalgie et la fierté culturelle ne faisaient plus qu'un.

Cette deuxième édition a également démontré l'attractivité grandissante de l'événement. Des invités avaient effectué le déplacement depuis la Belgique, différentes régions de France et plusieurs pays d'Europe, confirmant que Paris Croisière est désormais bien plus qu'une simple soirée : c'est un rendez-vous incontournable de la diaspora camerounaise et africaine.

Au-delà du faste, cette croisière restera comme un symbole. Celui d'une diaspora capable de se rassembler, de célébrer son patrimoine, de partager ses traditions et de faire rayonner son identité au cœur de la capitale française.

Guy Alexandre Mambo et Liliane ont offert bien plus qu'une réception. Ils ont créé une expérience humaine, culturelle et émotionnelle qui marquera durablement les esprits.

Au regard de l'engouement suscité par cette deuxième édition, une certitude s'impose : Paris Croisière est entrée dans le cercle très fermé des grands rendez-vous culturels de la diaspora camerounaise en Europe.

Et déjà, tous les regards sont tournés vers l'Acte III, annoncé comme l'un des événements les plus attendus de l'année.

Hilaire SOPIE

Les Éditions Sopieprod Paris – La Voix de la Diaspora

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