CAMEROUN :: Le président Paul Biya est-il malade ? :: CAMEROON

Est-il permis de s’interroger sur la santé du président Paul Biya ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que Pius Njawe, pour l’avoir fait avait payé d’un emprisonnement ferme en 1998. Cette fois encore, Jeune Afrique revient sur la santé du président. La réaction du gouvernement ne s’est pas fait attendre.

Le 22 Décembre 1197, dans son édition 766, le Messager a fait paraitre un article en grande Une Coupe du Cameroun : Un malaise ébranle le stade. Avec un titre interrogateur en page 9 : Le président Biya est-il malade ? L’article dit en substance « Les spectateurs présents au stade Ahmadou Ahidjo, tout comme les Camerounais qui ont regardé la finale de la coupe du Cameroun à la télévision Dimanche ont pu remarquer que le siège du chef de l’Etat est resté vide pendant une bonne partie de la seconde mis temps, le président ayant passé plus de temps que d’habitude dans la loge présidentielle ou il s’est retiré à l’issue de la première période »

Et que « Paul Biya qui présidait cette finale n’a pas vu Port FC rejoindre l’Union au score à la 59e minute ni même l’Union reprendre le dessus des minutes plus tard » Et le journal de s’interroger « Que faisait-il donc dans la loge présidentielle pendant tout ce temps »? Avant de répondre « Pendant qu’il s’entretenait avec ses proches collaborateurs, le président a arrêté sa poitrine des deux mains, signe qu’il avait un malaise »

Une information qui, en son temps avait provoqué l’ire de l’establishment an place au pouvoir et des « ombres sans noms tapies derrière le ministère public ». Aussi, Le 26 Décembre 1997, une information judiciaire a été ouverte contre Pius Njawe, Directeur de publication de Le Messager pour propagation de fausse nouvelle. La suite est connue, Pius Njawe a été condamné à 2 ans de prison et 500 000 d’amende.

Cette fois, c’est Jeune Afrique dans sa version électronique qui remet ça, avec le titre « Les interrogations persistent sur l’état de santé de Paul Biya… » Et par la suite « le président du Cameroun n’est finalement pas rentré au pays et se trouverait toujours en Europe. Aucune communication n’a été faite sur ce retour avorté ou sur les raisons de son annulation. Mais ce dernier événement vient accentuer encore un peu plus les doutes sur l’état de santé du chef de l’État camerounais. »

Suite à cette sortie, le ministre de la communication a publié un communiqué dans ce que, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics qualifie d’Allégations sur la santé du chef de l’Etat. Le journal titre alors « Affabulations ! » et precise Dans un communiqué signé hier à la suite de la publication d’un article dans la version en ligne du magazine ‘’ Jeune Afrique ‘’ le gouvernement, à travers son porte-parole, René Emmanuel Sadi rassure l’opinion nationale et internationale que le président de la République n’est nullement hospitalisé et continue de suivre attentivement les affaires de la République.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp