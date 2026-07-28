Cameroun - Extrême-Nord : un chef de village soupçonné de braquage

Un braquage armé à Sakawo, dans le Mayo-Kani, a conduit à l'arrestation d'un chef de village et de deux notables. L'enquête a suivi la piste d'un numéro de téléphone.

Quatre millions de FCFA emportés lors d'un braquage à Sakawo, dans le département du Mayo-Kani (Extrême-Nord), ont conduit à l'interpellation de trois suspects, dont le chef du village de Dalewao et un notable de la chefferie de Doumrou.

La nuit a basculé dans l'horreur pour M. Moussa Younoussa. À Sakawo, dans le département du Mayo-Kani, des individus armés ont fait irruption chez lui, emportant un coffre-fort contenant 4 millions de FCFA. Un braquage qui semblait minutieusement préparé. Mais les auteurs ont commis une erreur : ils ont utilisé un téléphone pour réclamer une rançon. Les enquêteurs du commissariat de Moulvoudaye ont suivi la piste. Et ce qu'ils ont découvert a stupéfait tout le monde. Parmi les suspects interpellés figurent un chef de village et un notable. Une affaire qui ébranle les fondements de l'autorité traditionnelle dans la région.

Un braquage minutieusement préparé dans la nuit de Sakawo

Les faits se sont déroulés dans la localité de Sakawo, dans le département du Mayo-Kani, région de l'Extrême-Nord. Selon les premières informations, quatre individus armés ont fait irruption au domicile de M. Moussa Younoussa, emportant un coffre-fort contenant la somme de 4 millions de francs CFA.

Ce braquage, qui a semé la panique dans le quartier, a immédiatement déclenché une enquête des forces de l'ordre. Les éléments du commissariat de Moulvoudaye, la localité voisine, ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de retrouver les auteurs de ce casse.

La piste du téléphone : une rançon qui a tout fait basculer

L'enquête a pris un tournant décisif lorsque les enquêteurs ont mis la main sur un élément crucial : un numéro de téléphone utilisé par les braqueurs pour réclamer une rançon. Ce détail, apparemment anodin, allait permettre de remonter la piste des suspects.

En suivant cette piste, les forces de l'ordre sont parvenues à identifier et à interpeller trois personnes impliquées dans ce braquage. L'enquête, menée avec minutie par le commissariat de Moulvoudaye, a ainsi permis de faire un bond significatif dans la résolution de cette affaire.

Des suspects inattendus : un chef de village et un notable

C'est là que le coup de théâtre survient. Parmi les personnes placées en garde à vue figurent des personnalités que l'on n'aurait pas soupçonnées :

- Idrissou Souley, chef du village de Dalewao, une localité voisine de Sakawo ;

- Mara Houi, notable de la chefferie de Doumrou.

L'interpellation d'un chef traditionnel et d'un notable dans une affaire de braquage est un événement rare au Cameroun. Elle suscite à la fois stupéfaction et interrogation au sein des populations. Comment des garants de l'ordre coutumier ont-ils pu se retrouver mêlés à un braquage armé ?

Un quatrième suspect toujours en fuite

Les investigations se poursuivent afin de retrouver le quatrième suspect, qui a réussi à prendre la fuite. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour le traquer et le présenter à la justice.

Le parquet de Kaélé, dont dépend la région, a été saisi du dossier. Les trois suspects interpellés devraient être déférés prochainement devant le procureur.

Présomption d'innocence : une enquête qui ne fait que commencer

À ce stade de la procédure, les personnes interpellées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle décision de justice. Il appartient désormais à la justice de déterminer le rôle exact de chacun dans ce braquage.

Le chef de Dalewao et le notable de Doumrou ont-ils participé activement au braquage, ou ont-ils été mêlés à l'affaire à leur insu ? Les investigations en cours devraient permettre d'y voir plus clair.

Un choc pour l'autorité traditionnelle dans le Mayo-Kani

Cette affaire est un véritable séisme dans la région du Mayo-Kani. Les chefs traditionnels et les notables y jouent un rôle central dans la médiation et la résolution des conflits. Les voir interpellés pour un braquage armé est une première.

L'image de l'autorité coutumière, garante de l'ordre et de la cohésion sociale, pourrait être écornée par cette affaire. Reste à savoir si les suspects sont réellement impliqués ou s'ils sont les victimes d'une machination.

L'insécurité grandissante dans l'Extrême-Nord

Ce braquage s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante dans la région de l'Extrême-Nord. Entre les attaques terroristes, les conflits intercommunautaires et les braquages, les populations vivent dans une insécurité permanente.

Les autorités locales peinent à endiguer cette vague de criminalité. L'arrestation d'un chef de village et d'un notable, si elle se confirme, pourrait être un signal fort envoyé aux délinquants : personne n'est au-dessus des lois.

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