Cameroun - Fin du détachement de Modeste Mopa au FMI : le retour qui fait trembler Yaoundé

Fin du détachement de Modeste Mopa au FMI en janvier 2026. Retour sous tension dans l’affaire Martinez Zogo.

Le compte à rebours de Washington : l’échéance qui fait trembler les arcanes du pouvoir

Le 25 janvier 2023, le président Paul Biya signait une décision qui allait propulser un haut fonctionnaire camerounais sur la scène financière internationale. Ce jour-là, Modeste Mopa Fatoing, alors Directeur général des Impôts, obtenait son « Très Haut Accord » pour un détachement de trois ans auprès du Fonds Monétaire International à Washington.

Trois ans plus tard, le silence est assourdissant.

Janvier 2026 approche. Et avec lui, une question qui taraude les plus hautes sphères de l’État camerounais : Modeste Mopa Fatoing va-t-il prolonger son mandat au FMI ou rentrer au bercail ?

Le flou administratif entretient le mystère. Dans l’administration camerounaise, les statuts peuvent être prorogés sans communiqué officiel. Mais l’absence d’annonce, en ce mois de juillet 2026, parle d’elle-même. Elle traduit la prudence d’un pouvoir qui marche sur des œufs.

L’homme qui défiait la « mafia fiscale » : 10,8 milliards de FCFA sous pression

Pour comprendre l’enjeu, il faut remonter au parcours de cet homme. Né le 15 mars 1975 à Moutourwa, Modeste Mopa Fatoing incarne l’ascension fulgurante : plus jeune Directeur général des Impôts du Cameroun, nommé en 2013, il passe dix ans à la tête de l’administration fiscale.

Son bilan ? Des réformes structurantes, une digitalisation des procédures et une hausse spectaculaire des recettes fiscales. Mais aussi des inimitiés puissantes.

La DGI, sous sa direction, engage en 2021 un redressement fiscal de 1 milliard de FCFA contre le groupe L’Anecdote de Jean-Pierre Amougou Belinga. L’année suivante, l’addition passe à 10,8 milliards. Une escalade qui lui vaut des inimitiés au sommet de l’État.

Le ministre des Finances Louis Paul Motaze accordera finalement une remise de plus de 80 %, ramenant la dette à 1,9 milliard. Un geste que beaucoup interpréteront comme un signal politique.

L’alliance fatale avec Martinez Zogo : quand les documents fiscaux deviennent des armes

C’est là que le destin bascule.

Selon plusieurs sources, Modeste Mopa aurait transmis des documents fiscaux confidentiels au journaliste Martinez Zogo, animateur de l’émission « Embouteillages » sur Amplitude FM. Ce dernier, engagé dans une croisade contre ce qu’il appelait la « mafia fiscale », dénonçait les fraudes, les détournements et les lignes budgétaires 94, 65 et 57 du budget de l’État.

Les documents que Martinez Zogo utilisait venaient de Modeste Mopa.

Une alliance médiatique qui produisait des effets réels. Mais une alliance mortelle. Martinez Zogo n’était couvert par aucune protection officielle.

Le 17 janvier 2023, le journaliste est enlevé au sortir de son émission. Son corps est retrouvé cinq jours plus tard. Mutilé. Abandonné. « Comme un message adressé à quelqu’un. Ou à tout le monde ».

Le départ stratégique : cinq jours après la découverte du corps

Cinq jours seulement après la découverte du corps de Martinez Zogo, Modeste Mopa quittait le Cameroun. Destination : Washington.

Le timing interroge. Le détachement, officialisé par courrier le 25 janvier 2023, a été négocié dans l’urgence. Pour certains, une coïncidence. Pour d’autres, une exfiltration.

« L’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo est analysée comme le reflet de luttes de pouvoir au sommet de l’État camerounais ». Des pressions politiques, des rivalités entre clans, des stratégies d’influence.

Et au centre, un homme : Modeste Mopa Fatoing.

Cité aux assises : les auditions qui relancent le suspense

Le nom de l’ancien DG des Impôts a refait surface lors de l’audience du tribunal militaire de Yaoundé, le 1er juin 2026.

L’expert judiciaire a évoqué des échanges électroniques entre Modeste Mopa et le lieutenant-colonel Justin Danwe, chef présumé du commando des services secrets impliqué dans l’enlèvement du journaliste. Danwe a d’ailleurs reconnu avoir conduit l’équipe chargée d’enlever et de torturer Martinez Zogo.

Selon les témoignages, une phrase aurait été prononcée par Justin Danwe à l’attention de Modeste Mopa : « Nous allons recommencer à exercer les pressions psychologiques sur lui ».

Une phrase qui, pour les enquêteurs, n’est pas une simple remarque. « Elle est un aveu. Elle est un indice. Elle est une clé ».

Silence administratif et guerre des clans : le pouvoir camerounais retient son souffle

Aucune charge ne pèse officiellement contre Modeste Mopa. La présomption d’innocence s’applique. Ses défenseurs le rappellent : un simple échange téléphonique ne saurait constituer une preuve.

Mais le contexte est explosif.

Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe L’Anecdote, est aujourd’hui sur le banc des accusés. Le directeur général de la DGRE, Léopold Maxime Eko Eko, est en détention préventive. Et Modeste Mopa, lui, est à Washington.

La question qui agite les coulisses du pouvoir est simple : son détachement a-t-il été prolongé ou son retour est-il désormais d’actualité ?

Certaines sources suggèrent que des pressions politiques et des rivalités entre clans pourraient jouer un rôle dans la décision finale. Dans un pays où la politique est « un champ de forces », le retour de Mopa serait un séisme.

L’énigme de janvier 2026 : prolongation discrète ou come-back sous haute tension

Le FMI, de son côté, garde le silence. Modeste Mopa y occupe désormais le poste de responsable du secrétariat du TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool). Un poste stratégique.

Si aucune nouvelle décision n’est intervenue pour prolonger son détachement, la logique administrative voudrait qu’il rentre au Cameroun pour reprendre des fonctions ou recevoir une nouvelle affectation.

Mais le silence est une arme. À Yaoundé, on sait que les décisions importantes se prennent loin des projecteurs. Et que le président Paul Biya, maître de l’art du suspense politique, n’a pas encore livré ses cartes.

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