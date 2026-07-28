Cameroun - TECNO présente EllaClaw, et l’utilisation de l’IA dans les tâches quotidiennes

De l'automatisation inter-applications à l'optimisation des appareils au nivea u du système, TECNO EllaClaw explore comment l'IA d’action peut offrir des expériences mobiles plus pratiques, intuitives et contrôlées par l'utilisateur.

TECNO, la marque de technologie innovante axée sur l'IA, a présenté aujourd'hui la prochaine étape de l'évolution de TECNO EllaClaw, son agent d'IA mobile exploratoire en phase bêta, conçu pour intégrer une IA d'action (agentic AI) pratique dans les expériences mobiles du quotidien, disponible uniquement sur son modèle haut de gamme, le TECNO CAMON 50 Ultra 5G.

Alors que le paysage de l'IA mobile passe d'une conversation réactive à une IA d'action proactive, TECNO EllaClaw reflète la vision « Practical AI » (IA Pratique) de TECNO : rendre l'IA avancée plus utile, accessible et pertinente pour les utilisateurs des marchés émergents. Cette dernière évolution va au-delà de l'autonomie au niveau du système pour introduire une intelligence inter-applications et une gestion fondamentale de l'appareil — en optimisant les données mobiles, la durée de vie de la batterie et le stockage — permettant ainsi à l'agent de gérer un éventail de tâches plus large et plus complexe pour le compte des utilisateurs. Opérant comme un agent avancé basé sur le cloud, EllaClaw travaille efficacement en arrière-plan, simplifiant les flux de travail complexes tout en maintenant les utilisateurs en plein contrôle grâce à des barrières de sécurité strictes en matière d'autorisations.

« Avec TECNO EllaClaw, nous explorons comment l'IA d'action peut devenir véritablement pratique dans la vie mobile réelle », a déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO. « Notre objectif est de créer une IA qui aide à simplifier les tâches quotidiennes, à réduire les frictions et à rendre les expériences avancées plus accessibles, tout en veillant à ce que la transparence et le contrôle de l'utilisateur restent au cœur de l'expérience. »

Un gardien de téléphone en un seul clic : l'intelligence système pour un CAMON50 Ultra 5G optimisé

Propulsé par plus de 40 « Smart Skills » (compétences intelligentes), TECNO EllaClaw introduit une intégration profonde au niveau du système pour agir comme un gardien dédié à l'appareil. Grâce à de simples requêtes, EllaClaw peut exploiter des fonctionnalités telles que Smart CleanUp Boost pour résoudre les ralentissements du système en libérant des ressources RAM et CPU, déployer Smart Power Drain Check pour identifier les applications énergivores afin de prolonger l'autonomie de la batterie, et fournir un soulagement de refroidissement instantané (Instant Cool-down Relief) lors de tâches intensives en optimisant l'activité en arrière-plan.

Pour équilibrer cette intelligence approfondie avec un contrôle absolu de l'utilisateur, EllaClaw suit une approche de confirmation préalable pour les ajustements système majeurs, tenant ainsi les utilisateurs informés avant que les actions clés ne soient finalisées.

Une IA proactive qui facilite le quotidien

Concrétisant davantage son potentiel de compagnon numérique intuitif, EllaClaw combine l'intelligence au niveau du système avec une mémoire persistante, apprenant en toute sécurité les habitudes et les préférences de l'utilisateur au fil du temps. Cela permet à l'agent de répondre aux besoins quotidiens récurrents, allant de briefings matinaux attentionnés qui intègrent les calendriers, les itinéraires, la météo et des actualités sélectionnées, à un rôle d'assistant de préparation de voyage (Trip Prep Assistant) qui réserve des trajets, configure les alarmes de départ et organise les plannings pour en faire des informations plus claires et exploitables.

EllaClaw peut également aider les utilisateurs du CAMON50 Ultra 5G à rester connectés avec leurs proches, à surveiller les changements météorologiques en temps réel et à envoyer des rappels pour contacter les membres de la famille ou les partenaires, ajoutant une dimension plus humaine à l'IA mobile pratique.

Une intelligence inter-applications qui comble les fossés numériques

Une avancée clé de la version améliorée d'EllaClaw réside dans sa capacité à jeter des ponts sécurisés entre différents écosystèmes logiciels. Avec l'autorisation de l'utilisateur, EllaClaw peut interagir avec des catégories d'applications tierces, notamment le shopping, les transports, la livraison de nourriture et la maison connectée. Contrairement à une IA de type "boîte noire", elle utilise la compréhension non intrusive de l'interface graphique (GUI) pour naviguer dans les applications d'une manière visible et humaine, afin que les utilisateurs puissent suivre chaque étape et garder le contrôle.

Grâce à sa base sécurisée, votre CAMON peut prendre en charge une commande de taxi, dites simplement Hi Ella et regardez votre CAMON vous réserver un taxi, programmer une livraison ou faire un récapitulatif détaillé de tout ce que vous aurez fait dans la journée.

Une IA Agentique pour les modèles de la Série TECNO CAMON

EllaClaw est certes en phase de test avec sa version Bêta disponible uniquement sur quelques pièces du CAMON 50 Ultra 5G mais sera disponible bientôt dans tous les modèles de la série TECNO CAMON.

A ce propos, TECNO a récemment lancé son nouveau TECNO CAMON Slim, le smartphone le plus premium le plus fin et performant de sa catégorie. Bati sur un matériau premium avec une épaisseur de seulement 6.39mm pour une grosse batterie de 5600 mAh. Le TECNO CAMON Slim est un modèle haut de gamme qui combine la finesse du SPARK Slim et les fonctionnalités premium du CAMON50 Pro. Conçu avec la technologie Moodlight communicante et interactive, le CAMON Slim est le smartphone idéal pour les personnes qui s’affirment et se démarquent par leur style.

Les fonctionnalités clés du CAMON Slim

1. Design Slim : Le smartphone avec écran incurvé le plus slim au monde avec seulement 6.3mm d’épaisseur. L’élégance rencontre la performance dans un design premium et procurent à l’utilisateur une sensation de légèreté et d’élévation pendant l’utilisation de leur appareil.

2. Caméra Ultra Claire 50MP : Qui dit CAMON, dit CAMON Ultra Claire, de jour comme de nuit. Bâti avec une caméra SONY LYTIA 600 Ultra Nuit qui réalise des clichés propres, nets, améliorés par TECNO AI, de jour comme de nuit.

3. Moodlight Interactif : Communiquer avec son Smartphone n’a jamais été aussi facile. A vos convenances, chaque action que vous réalisez sur votre appareil est illustrée sur l’écran arrière du CAMON Slim. Que votre téléphone soit posé sur l’écran, vous verrez les notifications d’appel entrant, d’Alarme, de Messages, de température ambiante et beaucoup d’autres options à paramétrer par l’utilisateur.

4. Charge Rapide 60W : Parce que votre temps est précieux, le CAMON Slim vient avec un boitier hyper puissant de 60W pour une charge Hyper Rapide des 5700 mAh du CAMON Slim. Juste 35min pour 100% de batterie.

5. Résistance à l’eau et à la poussière IP68/69 : L’eau ou la poussière ne constituent plus des obstacles pour le CAMON Slim. Il est waterproof et doté de la plus haute résistance à l’eau et à la poussière disponible sur le marché.



Voici autant d’argument qui permettent au CAMON Slim de se distinguer parmi les smartphones haut de gamme et de se placer au sommet de la pyramide des smartphones dans la même gamme de prix.

Bien qu'il ne s'agisse actuellement que d'un concept exploratoire en phase de tests internes et de développement bêta fermé, TECNO EllaClaw démontre l'engagement de TECNO à démocratiser des expériences mobiles fluides et avancées pour un public mondial plus large. Plus de détails sur ses capacités et sa disponibilité future seront partagés au fur et à mesure de l'avancement du développement.

À propos de TECNO

En tant que marque technologique innovante mondiale présente sur plus de 70 marchés, TECNO s'est engagée à révolutionner l'expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux, en poussant sans relâche pour l'intégration parfaite d'un design contemporain et esthétique avec les dernières technologies et l'IA. TECNO propose une large gamme de smartphones, d'appareils connectés (wearables), d'ordinateurs portables et de tablettes, de produits de jeu intelligents, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits pour la maison connectée. Guidée par l'essence de sa marque « Stop At Nothing » (Ne reculer devant rien), TECNO s'engage à débloquer les technologies les plus récentes et les nouvelles expériences basées sur l'IA pour les personnes tournées vers l'avenir, les inspirant à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d'elles-mêmes et le meilleur avenir possible. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO : www.tecno-mobile.com.

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