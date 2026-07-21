FRANCE :: Michael Olise accusé d'abandonner sa fille

« Ça me brise le cœur de voir quelqu'un se montrer aussi insensible envers son propre enfant » : la mère de la petite Aaliyah Noor, 20 mois, accuse le joueur du Bayern Munich de refuser tout contact et toute pension alimentaire.

20 mois. C'est l'âge de la petite Aaliyah Noor. Elle vit à Düsseldorf avec sa mère, Fatima Zaunbrecher. Son père, elle ne l'a jamais vu.

Ce père, c'est Michael Olise. 24 ans. Star de l'équipe de France, meilleur passeur de la Coupe du monde 2026, joueur du Bayern Munich où il toucherait 14 millions d'euros par an.

Pourtant, selon la mère de l'enfant, le joueur n'a jamais rencontré sa fille. Il n'aurait jamais versé un centime pour son éducation. Et toute communication passerait par des avocats.

« Ça me brise le cœur de voir quelqu'un se montrer aussi insensible envers son propre enfant », confie Fatima Zaunbrecher au journal Bild, qui a révélé l'affaire en Une.

Une rencontre sur Instagram en 2022

Tout commence en 2022. Michael Olise évolue alors à Crystal Palace, à Londres. Il n'est pas encore la star mondiale qu'il est devenu. Sur Instagram, il like des photos de Fatima Zaunbrecher, une Allemande de 34 ans, d'origine marocaine, qui travaille dans un magasin d'optique à Düsseldorf.

« À l'époque, il jouait à Crystal Palace et n'était pas encore une grande star. On s'est tout de suite bien entendus », raconte-t-elle au journal Bild.

Leur première rencontre a lieu à Londres. « Il est à moitié algérien, je suis à moitié marocaine. Ce sont des pays voisins », explique-t-elle.

La relation dure environ deux ans. Mais elle est marquée par des tensions. Selon Fatima Zaunbrecher, Olise passait trop de temps à jouer à la PlayStation plutôt qu'avec elle. Des soupçons d'infidélité auraient également conduit à la rupture.

Une grossesse découverte après la rupture

Deux semaines après leur séparation, Fatima Zaunbrecher découvre qu'elle est enceinte. Elle tente de contacter Olise. En vain.

Un test de paternité est finalement réalisé à Munich, à la demande du joueur. Les résultats sont sans équivoque : Michael Olise est bien le père de la petite Aaliyah Noor.

Le joueur reconnaît officiellement sa paternité. Mais, selon la mère, il refuse tout contact direct.

« Il ne veut ni la voir ni lui verser un centime »

Depuis la naissance, Michael Olise n'aurait jamais rencontré sa fille. Toute la communication passerait par des avocats.

« Il ne me parle même pas, il envoie juste ses avocats. Et ensuite ils m'envoient des lettres disant que "ce ne serait pas productif pour leur client de voir l'enfant" », déplore-t-elle.

Une avocate du joueur lui aurait même suggéré d'acheter des vêtements d'occasion pour sa fille, un conseil que la mère juge insultant.

Une pension dérisoire face à un salaire de 14 M€

Le cœur du conflit est financier. Michael Olise toucherait un salaire annuel d'environ 14 millions d'euros au Bayern Munich. Son transfert de Crystal Palace au club bavarois en 2024 avait été estimé à près de 68 millions de dollars.

Pourtant, la première offre de pension alimentaire avancée par les avocats du joueur s'élevait à 836,50 euros par mois. Une somme ensuite portée à 2 000 euros.

Mais selon Fatima Zaunbrecher, elle n'a jamais reçu un seul centime.

« C'est insensé », dénonce-t-elle, face au contraste entre les revenus du joueur et la modicité de l'offre.

La version du clan Olise

L'entourage de Michael Olise conteste fermement ces accusations. Selon eux, le joueur n'a jamais refusé de verser une pension et a même proposé un montant supérieur au barème maximal fixé par la législation allemande.

Les avocats du joueur affirment que Fatima Zaunbrecher a tenté, sans succès, d'obtenir devant la justice française une pension mensuelle de 60 000 euros, une demande jugée disproportionnée.

Le clan Olise souligne que le joueur reste ouvert à une solution amiable et que les accusations de la mère ne reflètent pas la réalité des échanges.

Une affaire qui éclate au lendemain du Mondial 2026

Le timing de cette révélation est particulier. Michael Olise vient de disputer une Coupe du monde 2026 remarquable avec l'équipe de France, dont il a été le meilleur passeur. Les Bleus ont atteint les demi-finales avant de s'incliner face à l'Espagne, puis de perdre le match pour la troisième place contre l'Angleterre.

Le joueur est aujourd'hui en vacances. Il n'a pas encore commenté publiquement ces accusations.

Un précédent dans le football

Ce type d'affaire n'est pas inédit dans le monde du football. Plusieurs joueurs internationaux ont déjà été confrontés à des procédures similaires de reconnaissance ou de contestation de paternité.

Marcel Desailly, champion du monde 1998, a longtemps refusé d'admettre être le père d'une fillette avant qu'un test ADN ne le confirme. Mario Balotelli avait également nié toute responsabilité avant de se rétracter.

L'affaire Olise pourrait connaître une issue judiciaire, si aucun accord amiable n'est trouvé entre les deux parties.

Qu'en pensez‑vous ? Michael Olise doit-il assumer ses responsabilités ? La pension proposée est-elle suffisante ?

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