Cameroun - Baleba vers MU ? Le prix qui refroidit les Red Devils

Carlos Baleba, le jeune prodige camerounais de Brighton, traverse une période difficile. Entre blessures, rumeurs de transfert et baisse de forme, son avenir est incertain. Décryptage.

Il y a un an, Carlos Baleba était l'un des noms les plus chauds du mercato. Convoité par Manchester United, valorisé à plus de 100 millions d'euros, le jeune Camerounais de Brighton était présenté comme le futur patron du milieu de terrain en Premier League. Aujourd'hui, le constat est tout autre. Relégué sur le banc, rongé par les blessures, l'international aux 16 sélections semble avoir perdu la flamme qui faisait de lui l'un des plus grands espoirs du football africain. Que s'est-il passé ? Le prodige est-il en train de s'éteindre ou traverse-t-il simplement une période de doute, inévitable dans la carrière d'un jeune joueur ? Plongée dans l'énigme Carlos Baleba.

De Douala à Brighton : l'ascension fulgurante d'un talent brut

Carlos Noom Quomah Baleba, né le 3 janvier 2004 à Douala, incarne le rêve de tout jeune footballeur camerounais. Formé à l'EF Brasseries du Cameroun, il rejoint en 2022 le LOSC Lille, où il dispute 23 matches. Son transfert à Brighton en 2023, pour environ 15 millions de livres, marque le début d'une ascension fulgurante.

En Premier League, le gaucher puissant et infatigable ne tarde pas à imposer son style. Récupérateur agressif, capable de casser les lignes balle au pied, il devient rapidement un titulaire indiscutable. Sa saison 2024-2025 est exceptionnelle : 34 titularisations, une influence majeure dans l'entrejeu des Seagulls. Les plus grands clubs d'Angleterre, Manchester United en tête, le courtisent.

Le mercato avorté et ses conséquences : le début de la chute ?

L'été 2025 marque un tournant. Le feuilleton du transfert à Manchester United, avec un prix avoisinant les 100 millions de livres, tient en haleine les supporters. Mais l'opération échoue in extremis.

Ce coup dur psychologique semble affecter le jeune homme. Dès le début de la saison 2025-2026, on peine à retrouver le Baleba entreprenant et libéré. Les performances déclinent, les blessures s'enchaînent : une blessure au genou en août 2025, une blessure musculaire en février 2026. Son temps de jeu diminue : il ne fait plus que 23 titularisations en championnat, contre 34 la saison précédente. Il est même laissé sur le banc lors du dernier match de la saison, une défaite 3-0 contre Manchester United.

Fabian Hurzeler et le changement de système : un rôle à redéfinir

L'arrivée de Fabian Hurzeler sur le banc de Brighton a profondément modifié le rôle de Baleba. Le nouvel entraîneur a justifié sa décision de le mettre sur le banc par des problèmes de condition physique.

Pour Warren Aspinall, ancien joueur de Brighton, la responsabilité incombe à l'entraîneur de relancer le Camerounais : « Le manager doit s'asseoir avec lui et lui dire : "Concentre-toi, fais ce que tu faisais la saison d'avant, et ils reviendront tous pour toi" ». Aspinall rappelle les qualités de Baleba : « Il est fort, puissant, casse très bien les lignes. Parfois, c'était facile pour lui dans certains matches ».

Mercato 2026 : un regain d'intérêt mais des conditions floues

Malgré une saison en demi-teinte, l'intérêt pour Baleba reste vif. Manchester United, qui a déjà recruté Youri Tielemans et Andrey Santos, cherche un troisième milieu de terrain. Baleba est sur la shortlist. Le joueur est « super keen » pour rejoindre Old Trafford, et son prix aurait été revu à la baisse, passant de 100 à 70 millions de livres. Cependant, Brighton reste ferme sur sa valorisation. Chelsea est également mentionné comme un possible prétendant.

Le Cameroun attend un sursaut

En sélection, l'avenir de Baleba est également suspendu. Convoqué pour les barrages de la Coupe du Monde, il a été absent de la liste pour la FIFA Series de mars 2026. Le sélectionneur a justifié son absence par un choix tactique. Les Lions Indomptables, qui disputeront la CAN 2025, auront besoin d'un Baleba au sommet de son art.

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