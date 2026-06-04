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Apres la vidéo de l’effroi, Amougou Belinga et Maxime Eko Eko divisent l’opinion.
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La projection du film de l’Assassinat du Journaliste Martinez Zogo au tribunal militaire de Yaoundé le 1er Juin 2026 a jeté l’émoi au sein de l’opinion présente. Les conclusions du Dr BELL BITJOKA, est un célèbre cryptologue camerounais, expert en sécurité informatique ont laissées libre cours aux supputations de toutes natures. Notamment sur le cas de Jean Pierre Amougou Belinga, impliqué dans cette sordide affaire.

 Sans doute, les images étaient d’une cruauté insoutenable au tribunal Militaire de Yaoundé. Le temps d’une projection, la salle d’audience s’est transformée en un lieu de deuil dont la douleur et les sévices vécus par Martinez Zogo n’ont épargnés personne : les magistrats, les familles, le public et les accusés eux-mêmes. C’était à la limite inhumain et effroyable. Le quotidien Le Messager, paraissant à Douala démontre  « Comment Martinez Zogo a été torturé… ». L’instruction attribuée à Justin Danwé de capter des images a éclairé la diffusion en audience d’une vidéo montrant Martinez Zogo nu, le corps supplicié, la bouche entravée par un gros bâillon, agonisant, provoquant des larmes dans la salle.
 
La Nouvelle Expression, un autre quotidien de Douala parle de « La vidéo de la torture de Zogo plonge le tribunal dans l’effroi ». Le Tribunal militaire de Yaoundé a basculé dans l’effroi hier lundi 1er juin 2026. Pour la première fois, la vidéo du calvaire du journaliste, supplicié et implorant ses bourreaux, a été projetée devant une salle en larmes. 

Seulement, autant les deux tabloïds parmi les plus lus de la capitale économique du Cameroun s’accordent sur la cruauté de la torture subie par le journaliste, autant ils ne s’accordent pas sur le traitement réservé aux accusés. Pour Le Messager « L’expertise du Pr Bell Bitjoka quant à elle, n’établit à ce stade aucun lien entre Léopold Maxime Eko Eko et les faits » La Nouvelle Expression pour sa part indique « Alors que l’émotion brute submergeait l’assistance, l’expertise technologique est venue porter un coup fatal aux dénégations des accusés, le Pr Georges Bell-Bitjoka a méthodiquement démontré la ‘’ forte connexité ‘’ et la planification de ce crime odieux entre les différents suspects en détention… » 
 
Cependant que Cameroon Actuel, un journal de Yaoundé, dans son titre « Les téléphones des accusés ont parlé » estime alors que le commando est mis à nu l’absence totale de liens directs ou indirects avec l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga.

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