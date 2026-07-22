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Absence prolongée de Paul Biya : Que peut le Conseil Constitutionnel ?
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L’absence du President Paul Biya du palais Presidentiel d’Etoudi se prolonge. Le compteur marque 44 jours. Les Universitaires denoncent, les partis politiques de l’Opposition plaident pour le constat de la vacance. En l’absence du Vice-President, les regards son tournés vers le Conseil Constitutionnel.

Le sujet s’est definitivement installé dans l’opinion publique et la presse en fait le relaie quotidien. A l’instar de Radio France Internetionale RFI qui pense que « Au Cameroun, l’absence prolongée du président Paul Biya interroge » Quarante-quatre jours ont passé depuis le départ du Cameroun du président Paul Biya, le dimanche 7 juin 2026, pour ce qui a été présenté aux Camerounais comme un nouveau « court séjour privé en Europe », avec son épouse. Depuis, le président âgé de 93 ans n’est toujours pas rentré.

Les rumeurs sur son état de santé alimentent les médias et les discussions. Un député de l'opposition a même demandé au Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Le parti du président tente de rassurer.

Pour le journal en ligne Camerounweb, « Vacance du pouvoir à Étoudi : Le poste de vice-président complique la situation » La question se complique depuis la révision constitutionnelle d’Avril 2026 qui réintroduit le poste de vice-président. Le vice-président devient successeur en cas de vacance au sommet de l’Etat. Il est notamment chargé d’achever le mandat encours. Le texte précise par ailleurs que le vice-président peut saisir le conseil constitutionnel pour constater la vacance. En l’absence du vice-président le mécanisme se trouve bloqué.

Pour sa part au sujet de la Vacance de pouvoir, La Nouvelle Expression, un quotidien De Douala, capitale économique du Cameroun  «  le Pr Aba’a Oyono interpelle le conseil Constitutionnel »

Pour l’Universitaire « Face à la situation que vit le Cameroun avec un président qui ne fait pas signe de vie, depuis plus de 40 jours qu’il est parti pour une « court séjour privé en Europe » ; « Le Conseil Constitutionnel commet une faute professionnel par évitement de ce débat sur les vacance et empêchement présidentiels » pour lui « le problème du développement institutionnel du Cameroun, repose en grande part, sur ce conseil Constitutionnel manifestement partisan et déclarant incroyablement son incapacité juridique à assurer les droits fondamentaux rudoyés par le pouvoir »

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