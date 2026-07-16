RD CONGO :: Comment le plan numérique de 8 milliards d'euros de la RDC pourrait transformer le quotidien :: CONGO DEMOCRATIC

La République Démocratique du Congo a lancé un plan numérique de la RDC ambitieux pour la période 2026-2030. Avec un investissement total avoisinant les 8 milliards d'euros, ce projet vise à connecter des millions de Congolais, moderniser les services publics et créer des centaines de milliers d'emplois dans le secteur technologique.

Ce plan s'inscrit dans la vision présidentielle « DRC Digital Nation 2030 », présentée à New York en septembre 2025 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Que contient le plan de transformation numérique

Le Plan National du Numérique 2026-2030 repose sur quatre piliers structurants. Chacun cible un aspect différent de la transformation numérique en Afrique telle que la conçoit le gouvernement congolais.

Les quatre piliers principaux sont les suivants :

Infrastructures et connectivité : achever le backbone national en fibre optique et connecter 25 à 30 millions de Congolais encore exclus du numérique.

: achever le backbone national en fibre optique et connecter 25 à 30 millions de Congolais encore exclus du numérique. Plateformes et services publics numériques : passer du guichet physique au guichet unique numérique pour digitaliser l'administration.

: passer du guichet physique au guichet unique numérique pour digitaliser l'administration. Capital humain et inclusion numérique : former 250 000 jeunes aux métiers du digital, notamment en intelligence artificielle et cybersécurité.

: former 250 000 jeunes aux métiers du digital, notamment en intelligence artificielle et cybersécurité. Cybersécurité et confiance numérique : mettre en place un centre national des opérations de sécurité et un CERT national.

Le gouvernement congolais prévoit d'investir près d'un milliard de dollars issu du Trésor public, complété par plus de 500 millions de dollars de partenaires internationaux comme la Banque mondiale et l'Agence française de développement.

Une meilleure connectivité pour des millions de Congolais

Avec seulement 5 150 tours télécoms pour plus de 112 millions d'habitants, le réseau actuel reste largement insuffisant face à l'étendue du territoire congolais. Le gouvernement vise désormais 30 000 tours d'ici 2030, une expansion qui permettrait enfin de couvrir les 145 territoires du pays et illustre bien l'ampleur de la croissance des infrastructures numériques engagée par la RDC.

Le faible taux d'électrification, seulement 19% actuellement, complique cette expansion. Pour y répondre, le plan prévoit le déploiement de 2 000 stations de base alimentées par l'énergie solaire dans les zones les moins desservies.

Une plateforme nationale de paiements interbancaires est également prévue pour mars 2026, ce qui faciliterait les transactions financières entre les différentes régions du pays sans dépendre uniquement des banques traditionnelles.

Comment les services numériques pourraient améliorer le quotidien

Une meilleure connectivité ouvre la porte à un écosystème grandissant de plateformes en ligne et de divertissement numérique. Des services comme Pin Up Congo, aux côtés d'autres plateformes numériques émergentes, pourraient bénéficier directement de cette expansion pour toucher davantage d'utilisateurs à travers le pays.

Concrètement, une connexion internet plus stable et plus abordable change des choses simples : payer une facture sans se déplacer, suivre une formation en ligne, ou accéder à des services administratifs digitalisés comme le portail fiscal en ligne prévu dans le plan.

L'identité numérique nationale

Le plan intègre un système d'identité numérique national, le « DRC Pass », relié aux services d'e-gouvernement. Ce système comprendrait un guichet unique douanier et un état civil numérisé, réduisant les démarches administratives qui prenaient auparavant plusieurs jours.

Vers le développement de villes plus connectées

Le développement des villes intelligentes figure parmi les ambitions à moyen terme du plan, avec la multiplication de data centers de type Tier 3 et Tier 4 dans les grands centres urbains comme Kinshasa. Cette infrastructure pourrait à terme soutenir des services urbains plus efficaces : gestion du trafic, distribution d'électricité et services municipaux digitalisés.

Des opportunités pour les jeunes entrepreneurs

Le volet formation du plan est l'un des plus ambitieux. Grâce à des partenariats avec Cisco et Cybastion, 250 000 jeunes seront formés à la programmation, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle.

Une Académie Congolaise d'Intelligence Artificielle est également prévue, avec pour objectif de développer des solutions adaptées aux secteurs critiques comme l'agriculture, l'exploitation minière, l'éducation et la santé. Ces initiatives illustrent comment les technologies au service du développement économique peuvent créer des filières entières d'emplois qualifiés.

Selon les projections officielles, cette stratégie devrait générer 700 000 nouveaux postes de travail et ajouter environ 4,1 milliards de dollars au produit intérieur brut national avant la fin de la décennie.

L'avenir de l'économie numérique congolaise

Le plan positionne la RDC comme un futur hub technologique en Afrique centrale, s'appuyant notamment sur ses ressources en minerais critiques indispensables aux transitions numérique et énergétique mondiales.

Selon un rapport de la GSMA, l'adoption des technologies numériques pourrait libérer plus de 8 600 milliards de francs congolais de valeur économique dans les secteurs des mines, de l'agriculture et des services publics, à condition que les réformes fiscales et réglementaires nécessaires soient mises en place.

En conclusion, le plan numérique de la RDC représente un investissement structurel qui pourrait transformer concrètement la vie quotidienne de millions de Congolais, à condition que l'exécution suive le rythme des ambitions annoncées.

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