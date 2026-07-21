CAMEROUN :: Détournements : la tribune choc de Cyrille Sam Mbaka :: CAMEROON

« Le Cameroun est en train de couler » : dans une tribune au vitriol, le président de l'Alliance des Forces Progressistes (AFP) dénonce un « pillage systématique » des finances publiques et appelle à un « réarmement moral ».

Des chiffres astronomiques circulent sur les réseaux sociaux. 180 milliards de francs CFA. Vingt-six personnes. Toutes haut placées. Des barons du régime. Le pays est-il vraiment en train de couler ?

C'est la question que pose, en creux, la tribune choc de Cyrille Sam Mbaka, président de l'Alliance des Forces Progressistes (AFP). Dans un texte qui s'apparente à un réquisitoire, l'homme politique dénonce ce qu'il présente comme un pillage systématique des finances publiques camerounaises.

« Jamais, dans l'histoire de celui-ci, pareille liste n'a été exhumée ou mise à jour », écrit-il. Une liste qui ferait état de 180 milliards de francs CFA détournés par 26 personnes, en grande majorité des hommes, tous proches du pouvoir.

Mais que valent ces accusations ? S'agit-il de fake news, de deep fake ou d'une véritable déflagration politique ? Une chose est sûre : la tribune est devenue virale et alimente tous les débats dans l'écosystème politico-médiatique camerounais.

Un pays sous le signe des scandales financiers

Le Cameroun n'est pas étranger aux affaires de détournements. En 2024, le scandale du « Covidgate » avait déjà éclaboussé le sommet de l'État : 180 milliards de francs CFA, destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19, auraient été détournés selon un rapport accablant de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Pourtant, six mois après les promesses de lutte du président Paul Biya, le dossier semblait enterré.

Plus récemment, en mars 2026, un rapport indiquait que le Cameroun perd chaque année près de 400 milliards de FCFA du fait de la corruption et des détournements de deniers publics. Un chiffre vertigineux qui donne la mesure du problème.

C'est dans ce contexte que Cyrille Sam Mbaka a choisi de prendre la parole.

La tribune choc : « Le droit d'inventaire »

Dans un texte publié sur les réseaux sociaux et relayé par plusieurs médias, le président de l'AFP dresse un tableau sombre de la situation. Il y dénonce des « chiffres astronomiques et vertigineux » qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de détournements supposés impliquant des pontes du régime.

L'homme politique ne mâche pas ses mots. Il évoque un « pillage aussi systématique » , une « entreprise de démolition » alors que « le navire tangue et prend l'eau » . Et il s'interroge : « Et si c'était vrai ? »

Son constat est sans appel : le Cameroun souffre d'un « grand corps malade » , vampirisé par des « hordes de sangsues » qui anémient l'organisme. Une métaphore puissante qui résume sa vision d'un pays « en train de couler » .

Les 26 personnes et les 180 milliards : mythe ou réalité ?

Au cœur de la tribune, un chiffre et un nombre : 180 milliards de FCFA et 26 personnes. Mais qui sont ces personnes ? Cyrille Sam Mbaka ne les nomme pas. Il évoque des « barons du régime » , des « hommes très haut placés » .

Cette absence de noms est à la fois la force et la faiblesse de son réquisitoire. Force, car elle alimente la curiosité et le suspense. Faiblesse, car elle expose l'auteur à l'accusation de diffamation et de dénonciation sans preuve.

Faut-il y voir un effet d'annonce ? Une stratégie politique ? Ou la révélation d'un scandale d'État ?

Pour l'heure, aucune source officielle n'a confirmé l'existence de cette liste. Aucune plainte n'a été déposée. Aucune enquête n'a été ouverte. Le conditionnel reste donc de mise.

« Fin de règne » : une critique du système

Au-delà des chiffres, la tribune de Cyrille Sam Mbaka est une critique radicale du système. Il dénonce l'impunité généralisée qui règne au Cameroun, où « une mauvaise nouvelle en chasse une autre » et où « les crimes financiers restent impunis » .

Il oppose les fortunes légitimes, celles de Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page ou Bernard Arnault, bâties sur le travail et l'innovation à celles, illicites, des barons camerounais, qui « font les choux gras des paradis fiscaux » .

Une comparaison qui fait mouche et qui nourrit le sentiment d'injustice des Camerounais.

« Réarmement moral » : l'appel au sursaut

Cyrille Sam Mbaka ne se contente pas de dénoncer. Il propose une issue : le « réarmement moral » . Il appelle à redresser les finances de l'État, à restaurer la confiance des investisseurs et à rapatrier les centaines de milliards de francs CFA détournés vers des paradis fiscaux.

Un appel qui résonne comme un programme politique pour l'après-Biya.

« Le temps du bilan viendra », écrit-il. « Le passif s'impose. »

Les réactions : entre silence et déni

Face à cette tribune, les réactions se font attendre. Les personnes mises en cause se contentent-elles d'un haussement d'épaules ? Esquissent-elles un sourire jaune ? Font-elles le dos rond ?

Pour l'instant, le silence est de mise. Un silence qui, pour Cyrille Sam Mbaka, est révélateur d'une « pensée magique » , celle qui consiste à croire que « tout va se dissoudre » avec le temps.

Mais l'homme politique prévient : « Aucune périphrase, aucune contorsion langagière ne peut faire disparaître le naufrage. »

Perspective : le Cameroun à la croisée des chemins

La tribune de Cyrille Sam Mbaka intervient à un moment charnière de l'histoire du Cameroun. Avec un président de 93 ans, une absence prolongée qui interroge, et une succession qui s'annonce incertaine, le pays est à la croisée des chemins.

L'appel au « droit d'inventaire » est aussi un appel à la transparence et à la responsabilité. Il interpelle non seulement les barons du régime, mais aussi l'ensemble de la classe politique et de la société civile.

Comme l'écrivait déjà Cyrille Sam Mbaka en 2021 : « Les Camerounais dans leur diversité attendent que ceux qui ont failli rendent des comptes. »

Qu'en pensez-vous ? Cyrille Sam Mbaka dit-il vrai ? Ces 26 personnes existent-elles vraiment ?

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