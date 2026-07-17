CAMEROUN :: Commune de Bazou: Le complexe commercial moderne en phase de finition :: CAMEROON

L'initiative portée par le Maire, le Dr Ingénieur Frédéric Djeuhon vise à doter cette municipalité d'un espace marchand qui correspond aux normes! Question de mettre fin aux commerces sur un site où anarchie et insécurité font bon ménage.

I-Remise en cause d'un espace anarchique et obsolète

Jeudi 02 juillet 2026. 18 heures vient de passer. Le site qui sert de marché aux populations de Bazou est encore pris d'assaut par de nombreux commerçants et usagers Le ciel est clément. Il n'y a pas de pluie. Au fur et à mesure que le soleil se glisse lentement vers son couché, la lumière du jour baisse en intensité...Tout comme les activités commerciales, artisanales et agricoles de Bazou. Certains habitants du coin, commerçants, fonctionnaires, cadres ou agents communaux, agriculteurs ou artisans, après les courses de la journée, ont pris refuge dans les buvettes logées au sein de ce marché et multiplient des rasades autour des bouteilles de bière. Ils parlent de tout. Et n'oublient surtout de célébrer les prouesses du maire de la localité, le Dr ingénieur Fréderic Djeuhon.

Il est présenté comme un champion des innovations et du développement durable. Surtout qu'il n'hésite pas à foutre les pieds dans la fourmilière pour réparer ou restructurer ce qui ne présente pas bonne mine. C'est dans ce sens qu'il initié des travaux pour la construction d'un complexe commercial municipal moderne à Bazou, juste à quelques pas de l'actuel marché qui affiche les signes d'anomalie qui augurent une décadence certaine ou une démolition envisageable. "Vous observez le marché actuel. Il est encombré et désordonné. Ses ruelles sont des nids de boue en saison pluvieuse. Les gens déversent les urines partout. La broussaille et les maisons abandonnées font partie de ce triste décor. Je ne vais pas oublier de parler des lignes électriques de basse ou de moyenne tension qui s'entremêlent à l'image des toiles d'araignée", explique un commerçant de ce marché, plus connu sous le pseudonyme de "Ambassadeur'. Celui-ci n'est pas loin de conclure que l'actuel marché de Bazou construit de façon anarchique depuis des lustres ressemble à une véritable "cour du roi Petaud". Car selon des informations puisées à bonne source, des particuliers détiennent des titres fonciers sur des parcelles de terre au marché de Bazou. Les boutiques ne présentent pas de dimensions uniformes. Les commerçants ne sont pas positionnés par secteur d'activité. A côté d'un vendeur d'huile de palme, vous y trouverez un salon de coiffure ou une buvette. Les boutiques de vente des produits phytosanitaires (naturellement toxiques) côtoient celles des vendeurs des denrées alimentaires...Président de l'association des commerçants du marché de Bazou, Juvénal lui aussi dénigre l'actuel site du marché de Bazou et a déjà le regard tourné vers le nouveau complexe commercial municipal moderne...

II-Joyaux architectural sécurisé, salubre, sans endettement...

Devant un portail fermé ce jeudi 02 juillet 2026 à plus de 15 heures 10 minutes, à Bazou, le visiteur est séduit par de deux longs bâtiments R+1 revêtus de peinture de couleur jaune clair avec une bande de couleur rouge entre les deux niveaux. Un grand cubitenaire déposé sur un support en béton traduit que le promoteur de ce nouvel espace marchand a intégré que l'autonomie en matière d'alimentation en eau potable devra contribuer à la préservation de l'hygiène de vie et de la salubrité sur ce site. En fait, cet espace sécurisé est présenté comme le nouveau marché municipal et moderne de Bazou. Construit à l'initiative de l'actuel maire de la localité, le Dr ING Fréderic Djeuhon, il comporte une centaines de boutiques et comptoirs construits suivant les règles de l'art. Personne ne peut entrer dans ce marché sans passer par ses entrées principales. Il est encerclé des murs qui servent d'arrière des boutiques.

A sa façade principale, sont positionnées environ huit boutiques hautement sécurisées avec des grilles métalliques. Derrière des boutiques situées au flanc gauche de ce marché de retrouvent, actuellement, une vingtaine de cases en béton en construction suite à des conventions entre la municipalité et les commerçants favorables à une extension externe du marché municipal et moderne de Bazou. D'ailleurs , de nombreux commerçants sont déjà entrés en contact avec les autorités municipales pour réserver des boutiques ou des comptoirs sur le site en voie de finition. Il aurait couté , selon certaines sources locales, des centaines de millions de francs Cfa. Mais sans aucun endettement auprès du Fonds d'intervention et d'équipement intercommunal(Feicom). Sa source de financement? Un proche du maire fait savoir qu'en plus des ressources provenant d'un fonds d'appui étatique, la commune de Bazou, inscrit dans une logique de partenariat public-privé, est entré en partenariat avec un établissement de micro finance implanté localement pour soutenir le financement de la finition de cette construction du complexe commercial municipal moderne et son extension. "Le maire a associé tous les commerçants à la gestion de ce nouveau marché en voie de finition. Plusieurs ont déjà souscrit pour avoir des boutiques au sein du marché et dans la barrière. Face aux multiples demandes, la mairie a autorisé la construction des boutiques supplémentaires", soutient Juvenal Ketchebit. Reste que certaines personnes saluent l'initiative tout en se plaignant que les coûts des loyers des boutiques et des comptoirs sont élevés.

III-Une mutation économique transparente et perceptible

Elu maire de la commune de Bazou en février 2020, le Dr ING Fréderic Djeuhon a juré de faire les choses différemment, dans une dynamique de développement participatif à travers un conception innovante qui permet d'associer les populations locales et les forces vives au développement: le banquet républicain. C'est ainsi que l’implication des 48 chefferies des zones urbaines et des 13 chefferies des zones rurales entre dans cette logique. "La stratégie de développement de notre territoire telle que définie dans notre vision s’articule à titre de rappel entre autres autour des points suivants :la modernisation de la gestion commune à travers la mise en place des bonnes pratiques de gouvernance fondée sur la qualité de la dépense, la recherche des partenariats avec des entités sœurs dans le cadre d’une intercommunalité afin de mutualiser les moyens et l’amélioration de la circulation au sein de la commune via un véritable programme de reprofilage des voies et désenclavement des bassins agricoles", soutient le maire de la commune de Bazou.

Pour lui, dans le cadre de la décentralisation, l’autorisation de la commune passe par le développement de l’économie locale, d’où la nécessité de mettre sur pied les projets générateurs de revenus." A cet effet, nous sommes tous appelés à mettre en place une économie endogène forte dont les piliers reposent sur le secteur agricole, l’élevage, l’exploitation des carrières, la mise en place des petites unités de production à l’instar de l’unité de transformation du manioc", articule-t-il. Stephane Kouayep Tchakoutio, une internaute originaire du coin de couvrir le Dr Ing Fréderic Djeuhon d’une pluie d’éloges : « Vous avez ouvert les yeux du peuple durant votre mandature à travers la traçabilité, le compte rendu ainsi que le bilan annuel à travers le banquet républicain. Il y avait quoi avant ? Rien du tout. Tout se gérait comme des boutiques. Vous savez, lorsque l’on présente la lumière à une personne qui a passé plus de trois ans dans l'obscurité, l'émotion peut quelquefois être dangereuse. Sans complaisance et ambiguïté, monsieur le maire, vous avez mis la barre haute, très haute d'ailleurs. »

IV-Dr Ing Fréderic Djeuhon : acteur de l’innovation

La dotation de la ville de Bazou en équipements collectifs et marchands tels que : le marché moderne, un stade de football, des logements sociaux, afin de bâtir une économie endogène forte constitue le socle de la pensée des actions du Dr Ing Fréderic Djeuhon, maire de la commune de Bazou.

Pour cet élu local, le renforcement de la cohésion entre les forces vives autour des objectifs qui soutiennent le développement a permis de répondre à certaines attentes identifiées dans le plan communal de développement actualisé.A Bazou, le Dr Ingénieur Fréderic Djeuhon est reconnu par la majorité des populations, y compris par les militants des partis de l'opposition, comme un homme intègre et multidimensionnel qui respire à plein poumon et inspire confiance. La reconduction comme président de la chambre des experts techniques du Cameroun traduit la confiance que les personnes éveillées et lucides placent en lui.

A Bazou, où cet ingénieur agroalimentaire également nanti d’un doctorat officie comme maire depuis février 2020, la physionomie de la cité a changé, son embellissement et ses mutations économiques ont été perceptibles . Le maire de Bazou est loyal à l’endroit du Rdpc. Qui paye ses dettes s’enrichit.

Le maire de la commune de Bazou tient aussi au respect de ce principe. Endettée à hauteur d’environ un milliard avant la prise de fonction par son actuel maire, le Dr Ing Fréderic Djeuhon, cette commune a, depuis 2020, apuré plus du ¾ de cette dette. La commune de Bazou est désormais crédible auprès des bailleurs de fonds." Nous avons tout au début de notre mandature eu pour créneau la performance axée sur les résultats, de matières à impacter positivement et progressivement la physionomie de notre commune malgré sa paralysie par une dette colossale de près d’un milliard de FCFA soit 626 702 020 FCFA contractée auprès du FEICOM. Nous avons réussi à obtenir un abattement de 80%. Soit 501 361 616 FCFA annulé", affirme le maire, le Dr ING Fréderic Djeuhon..

Et cet élu local de conclure :"notre endettement a été ramené à près d'un mîliard à moins de 300 millions donnant ainsi que les possibilités de recourir à des concours financiers pour de nouveaux projets structurants. Il s'agit, entre autres, de la cité communale qui va concourir aux efforts pour créer les conditions d'une économie endogène forte créatrice d'emplois pour les jeunes."

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