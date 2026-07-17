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© Correspondance : Darren LAMBO EBELLE, Professeur de Lettres Modernes Françaises
- 17 Jul 2026 10:21:56
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CAMEROUN :: Hommage à Madame Françoise ETOA, ambassadeur de la lumière, en ce jour de ses 64 ans :: CAMEROON
Aujourd’hui, le temps se fait gracieux. Il dépose sur nos calendriers une date qui n’est pas une simple addition d’années, mais l’addition d’une vie offerte. Madame Françoise ETOA fête ses 64 ans. Et avec elle, c’est toute la Francophonie, toute l’enfance, toute la dignité humaine qui souffle ses bougies.
Une chevalière de l’humanitaire au cœur soyeux
On ne devient pas bâtisseuse d’espérance par hasard. On le devient par vocation.
Chevalière de l’humanitaire, Madame ETOA a choisi le chemin le plus exigeant : celui qui mène vers les oubliés.
Avec la constance des grands fleuves et l’appui de partenaires fidèles, elle s’est récemment offert les somptueux salons feutrés de l’hôtel Hilton de Yaoundé, pour fortifier des centres de santé sous-équipés des zones rurales. Pour y déposer plus que des dons : une promesse, un cœur d’amour. Des centres de santé, longtemps démunis, ont reçu des consommables médicaux et des lits de consultation. Un geste simple en apparence. Un geste immense en vérité. Car, comme l’écrivait Albert Camus, « Le but de l’humanité est de se connaître et d’aimer », Madame ETOA a fait de cette phrase sa boussole.
Son cœur d’agneau ne calcule pas. Il donne. Il console. Il relève. Dans le silence des dispensaires, sa générosité parle plus fort que tous les discours.
Une ambassadrice de la langue française, une jardinière de mots
Diplomate de la culture et des valeurs cardinales de la vie par ses actions caritatives et d’éducation des enfants, Madame ETOA porte un autre combat : celui de la langue française. Non comme une langue de pouvoir, mais comme une langue de fraternité.
En sa qualité d’Ambassadeur Afrique des Jeux Éducatifs Vocabulon - Mégableu, elle distribue à nos tout-petits ces petites consoles qui sont de véritables coffres à trésors. Par le jeu, par le rire, par le divertissement, elle renforce leurs capacités lexicales et leur offre les clefs d’un avenir où parler, c’est penser et penser, c’est être libre.
À la tête de la Maison de la Francophonie de Bata en Guinée-Équatoriale et de l’ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, elle sème. Elle sème des mots, elle sème des rêves. Victor Hugo ne disait-il pas : « L’avenir contient, à pleine charge, toutes les humanités possibles » ? Madame ETOA travaille à ce plein. Chaque enfant qui épelle, chaque élève qui conjugue, est une victoire contre l’oubli.
64 ans de lumière
64 ans. L’âge de la maturité et de la ferveur intacte. L’âge où l’on a compris que « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent », comme nous le rappelle encore Camus.
Madame l’Ambassadeur, vous êtes de celles qui transforment la charité en justice, et l’éducation en émancipation. Vous avez le cœur soyeux des bâtisseurs et la main ferme des femmes de conviction.
En ce jour anniversaire, nous ne vous souhaitons pas seulement une année de plus. Nous vous souhaitons une année de plus à donner, à illuminer, à transmettre.
Joyeux anniversaire, Madame Françoise ETOA.
Que votre route continue d’être bordée de gratitude, et que la langue que vous défendez avec tant d’élégance vous rende, en mots, tout l’amour que vous semez en actes.
Avec le respect et l’admiration d’un Professeur de Lettres Modernes Françaises et la fierté commune que nous partageons à promouvoir Molière, et avec toute la communauté francophone du monde.
Heureux jour de naissance à vous, Madame l’Ambassadeur.
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