CAMEROUN :: Un réseau se faisant passer pour des agents de l'ONU démantelé après 17 ans d'activités :: CAMEROON

Le Poste de commandement opérationnel de la Gendarmerie nationale (Pcops) a démantelé un vaste réseau accusé d'usurper l'identité de personnels des Nations unies et de détourner les missions de défense des droits de l'Homme.

Huit personnes, dont le président et la secrétaire générale de l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme (Oddh International), ont été interpellées à l'issue d'une enquête ouverte après une alerte du ministère des Relations extérieures.

Selon la Gendarmerie nationale, l'affaire est partie d'un signalement faisant état d'une association camerounaise utilisant illégalement les symboles des Nations unies. Les investigations ont révélé que les responsables de l'organisation, accompagnés de six complices, se présentaient depuis plusieurs années comme des mandataires de l'ONU, allant jusqu'à obtenir la désignation de représentants auprès de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA).

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie d'un important arsenal et de nombreux équipements. Les enquêteurs ont notamment découvert des armes de guerre et de chasse, des uniformes militaires, des tenues du Groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale (Gpign) portant les insignes de l'Oddh International, des galons, des rangers, des laissez-passer, des cachets, ainsi que des documents administratifs revêtus du sceau de la Sûreté nationale, dont des convocations, procès-verbaux d'audition, ordres de mission et cartes professionnelles.

Pour le lieutenant-colonel Nana II Georges Parfait, chef du Pcops, l'Oddh International, pourtant légalement constituée, aurait progressivement abandonné sa mission de promotion des droits de l'homme pour se substituer aux forces de l'ordre. « Il s'agit d'une organisation paramilitaire dotée d'uniformes, de grades et d'armes de défense implantée dans une centaine d'arrondissements du Cameroun », a-t-il déclaré.

Les investigations indiquent également que les membres du réseau usurpaient les qualités de gendarmes et de policiers afin d'interpeller, convoquer ou auditionner des citoyens, dans le but de leur extorquer de l'argent. Le président de l'organisation se présentait, selon les circonstances, comme Haut-Commissaire, officier général, ambassadeur ou encore chevalier. Les suspects utilisaient également les emblèmes des Nations unies et invoquaient de prétendues immunités diplomatiques pour échapper aux contrôles routiers et accéder plus facilement à certaines institutions.

La Gendarmerie nationale annonce que les huit personnes interpellées seront prochainement déférées devant les autorités judiciaires. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller les autres membres présumés de ce réseau, présenté comme implanté dans plusieurs localités du pays.

Les autorités appellent enfin les populations à faire preuve de vigilance et à signaler toute activité suspecte en contactant gratuitement les numéros verts de la Gendarmerie nationale, le 113 ou le 1501.

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