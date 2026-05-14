Nicolas Oyono, franco- camerounais, le colosse de 2m 04 est de retour sur ses terres. :: CAMEROON

Je veux représenter le pays, il n'y a pas meilleur pays que le continent. Je vise la NBA , l'Europa League c'est sur ces mots que le jeune basketteur franco -camerounais a donné le ton de cette conférence de presse ce 13 mai 2026 dans sa terre natale le Cameroun.

D'abord révélé à Yaoundé, puis véritable bourreau des parquets au Rwanda (Double MVP D3/D2) et en Allemagne (Ravens de Reutlingen), Nicolas incarne l'excellence et la résilience.

Il était au centre des attentions ce 13 mai à Yaoundé, née en France plus précisément au 10e arrondissement de Paris, il a grandi au quartier Mendong et fait ses études au Cameroun. Il commence véritablement sa carrière en tant que basketteur à l'âge de 15 ans à INJS,avant son envol vers l'occident.

Critères du jeune basketteur.

Une domination physique sans partage dans la raquette ; un pivot capable de dégainer à 3 points pour punir les défenses ; une lecture de jeu affûtée par son expérience en Basketball Africa League (BAL). Plus qu'un athlète, un modèle

Inspiré par ses aînés comme Embiid ou Siakam, Nicolas revient avec une vision : celle de la "Grandeur et Espérance". Il ne vient pas seulement pour le sport, mais pour prouver à la jeunesse camerounaise que le travail acharné mène aux sommets de l'élite mondiale.

Avec son profil athlétique impressionnant 2m 04 pour 2m15, son objectif visé s'est d'intégrer durablement un championnat européen compétitif et déployer ses performances, plus encore d'évoluer au plus haut niveau international et atteindre les standards du basketball d'élites. Précise t-il.

Du haut de ces 23 ans le jeune basketteur franco- camerounais au cours de sa carrière a néanmoins rencontré des difficultés liées à l'alimentation, l'absence de sa famille, professionnellement, séance tenante face à la presse, il éprouve des difficultés au niveau de l'adaptation de jeux pour se faire remarquer des clubs nationaux et professionnels, l'épineux équation du temps de jeux à l'étranger.

Il faut préciser, au cours de cette rencontre avec la presse dans les locaux de Digitale B Agency sa famille y a pris part en occurrence sa génitrice madame Félicité OYONO dans ses propos souligne je vis l'exaucement de mes prières , le monde du basket où on promet les choses sans réaliser , je dis infiniment merci à madame LINDOU pour l'organisation de cette rencontre et son apport pour la mise en lumière de ce talent que vous avez devant vous "mon garçon "Nicolas", elle termine ainsi son propos Nicolas le seigneur est avec toi , le Cameroun, DBA. Je voudrais pas qu'on s'attarde ici sur sa nationalité, Nicolas pratique un sport ou seul les couleurs du Cameroun vert rouge jaune doivent -être mis en avant.

C'est grâce à l'expertise du Dr Anne Marie LINDOU Présidente Afrique Éducation et Co- Développement ( AFEC) et la coordination de Digital B Agency que le jeune basketteur pro a pu renouer les liens avec ses racines camerounaises.

En effet, dans son parcours jalonné de succès, Nicolas OYONO précise qu'il a quand même eu beaucoup de combat ici au Cameroun, mais cela n'as pas changé son amour pour le Cameroun. La détermination, la confiance en soi et le travail acharné l'on permis de rester focus sur ses objectifs, il faut être dans la lumière pour que les gens te voient. Il représente aujourd'hui un joueur fiable, capable d'apporter une contribution immédiate dans un environnement compétitif.

Il lance ainsi un appel à toutes les autorités en charge du sport au Cameroun et le gouvernement camerounais afin que son rêve de faire briller les couleurs du drapeau camerounais sur les plus hautes scènes du monde se réalisent.

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