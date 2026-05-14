CAMEROUN :: Plainte contre Elimbi Lobé : Jacques Bertrand Mang saisit la justice pour tribalisme :: CAMEROON

Un Camerounais a choisi la voie judiciaire pour répondre aux propos qu'il juge dangereux pour la cohésion nationale. Jacques Bertrand Mang a déposé une plainte formelle contre Abel Elimbi Lobé au Tribunal de Première Instance de Bonanjo, à Douala.

Ce que dit la plainte

Les faits reprochés sont précis. Jacques Bertrand Mang accuse Abel Elimbi Lobé de tribalisme, d'incitation à la haine tribale et de déclarations contraires au vivre-ensemble au Cameroun. Selon le plaignant, certaines sorties médiatiques d'Elimbi Lobé cibleraient spécifiquement la communauté Bamiléké, menaçant ainsi l'unité nationale.

La plainte a été officiellement déposée auprès du Tribunal de Première Instance de Bonanjo, juridiction compétente pour ce type d'affaire dans la capitale économique camerounaise.

Pourquoi cette affaire éclate maintenant

Le Cameroun traverse une période de tension croissante depuis l'élection controversée de Paul Biya sur les réseaux sociaux. Les débats communautaires se radicalisent, les prises de position politiques se durcissent, et l'espace numérique amplifie des discours qui, autrefois, restaient confinés à des cercles restreints.

Dans ce contexte, l'acte de Mang n'est pas anodin. Saisir la justice pour des propos tenus dans l'espace public et notamment en ligne marque un tournant. Ce n'est plus seulement une guerre de mots. C'est désormais une bataille juridique.

Les rouages de la plainte pour haine tribale

Au Cameroun, l'incitation à la haine tribale est un délit passible de sanctions pénales. Le droit camerounais protège explicitement la cohésion nationale et sanctionne les discours qui attisent les divisions ethniques. Pour qu'une plainte aboutisse, le plaignant doit démontrer que les propos incriminés ont causé ou risquent de causer un trouble à l'ordre public ou de nuire à un groupe identifiable.

Jacques Bertrand Mang devra donc apporter des preuves concrètes : extraits vidéo, captures d'écran, transcriptions. La charge de la preuve lui incombe entièrement. Le tribunal devra ensuite qualifier juridiquement les faits avant toute mise en examen éventuelle.

Cette affaire va cristalliser le débat public autour de la liberté d'expression et de ses limites légales au Cameroun. Elle pourrait provoquer une jurisprudence inédite sur les propos tenus en ligne à caractère tribal.

L'issue de ce dossier définira en partie jusqu'où les Camerounais peuvent aller dans les débats communautaires sans risquer des poursuites judiciaires. Si la plainte aboutit à une condamnation, elle créera un précédent dissuasif. Si elle est classée sans suite, elle risque d'enhardir ceux qui instrumentalisent les identités ethniques à des fins politiques.

Les deux scénarios ont des conséquences profondes sur le vivre-ensemble au Cameroun.

Ce que cette affaire révèle vraiment

Certains saluent la démarche de Mang comme un acte civique courageux, une tentative de réguler par le droit ce que la morale n'arrive plus à contenir. D'autres y voient une tentative de museler la critique politique sous couvert de protection communautaire.

La vérité, elle, se trouve dans les prétoires. Le Tribunal de Première Instance de Bonanjo tranchera. Mais quelle que soit l'issue, une question demeure ouverte : dans un pays où les fractures ethniques sont instrumentalisées depuis des décennies, la justice peut-elle réellement réparer ce que la politique a délibérément fissuré ?

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