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Visite du Pape Léon XIV au Cameroun: La ville de Bamenda quadrillée par les forces de l'ordre
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Visite du Pape Léon XIV au Cameroun: La ville de Bamenda quadrillée par les forces de l'ordre :: CAMEROON

Le Pape se rend au Cameroun du 15 au 18 avril. Léon XIV sera accueilli à Yaoundé, mégalopole francophone, capitale de ce pays.Il visitera par la suite la ville de Bamenda, capitale de la région du nord-ouest du pays. Cette dernière marquée depuis une décennie, par un conflit entre les séparatistes et les forces de l'ordre. Cette guerre civile a causé plusieurs milliers de morts et déplacé plusieurs centaines de milliers de personnes. Le Saint-Père achèvera ce voyage apostolique au Cameroun par la ville de Douala, capitale économique située sur la côte atlantique.

La ville de Bamenda quadrillée par les forces de l'ordre

Depuis hier soir à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-ouest, que l'on soit à Up Station, l'entrée de la ville, Nkwen, Abangoh Central, Abangoh Ntahsa, Abangoh Ngang, Achichum, Alahnting, Aningdoh, Ayaba, Nta'Afi, l'on aperçoit dans les rues des gendarmes, policiers, militaires...lourdement armés. Et pour cause, la ville s'apprête à accueillir le souverain pontife le 16 avril prochain

A Bamenda, des véhicules sont passés au peigne fin par des éléments de la force de l'ordre. Les usagers des véhicules de transport en commun ne se sont pas privés de faire l’économie de leur compassion face aux tribulations de ces hommes en tenue militaire qui les fouillent.

Toutes ces opérations de fouille systématique créent des bouchons géants dans la ville. Selon certains habitants de la ville de Bamenda, c’est vers 23h depuis hier (13 avril 2026, ndlr) que la ville de Bamenda est envahie par les tracts, des écrits au vitriol intimant aux populations de ne sortir pour accueillir le Pape Léan XIV. "Stay at home, Exceptional Ghost town etc." en français, "restez chez vous, Ville morte exceptionnelle.      
 
Au Rond-point qui jouxte le Kwen Market. C’est le même scénario un conducteur de taxi se gare sur le bord du trottoir selon les ordres de la police. L’agent de police se rapproche de lui, fait le salut militaire et demande à voir le dossier du véhicule. Le taximan s’exécute. Le policier examine minutieusement le dossier, puis, n’y ayant apparemment trouvé rien à redire, le remet au taximan. Le contrôle n’est pas pour autant terminé. « Pouvez-vous ouvrir votre malle arrière ?! » Le chauffeur appuie sur un bouton et cette dernière s’ouvre automatiquement. « Ok, pouvons vérifier l’identité de vos clients ».

Tout le monde s’exécute. Quelques minutes plus tard, il fait alors signe au taximan de s’en aller. Pendant qu’il démarre son véhicule, deux autres policiers lui demandent de sortir du véhicule et de les suivre. Il revient quelques minutes plus tard, et ne retrouve plus que deux personnes. Entre temps, les deux autres passagers ont pu trouver un autre moyen de locomotion pour s’en aller.

Au niveau du marché de Ntarinkon, c'est le même scénario. Les bagages transportés par les moto taximen sont fouillés jusqu'au moindre sac à main 

Cette scène, observée depuis ce jour à Bamenda, est de plus en plus fréquent dans les contrôles routiers menés par les forces de l'ordre.

Au niveau de la Police Post Station de Nkwen à Bamenda, une source toujours bien renseignée et qui a requis l’anonymat affirme que dans les jours à venir, ceux qui n’ont pas de carte d’identité seront soumis à des contrôles sévères. Il en est de même pour les noctambules. Des patrouilles nocturnes sont annoncés à des endroits névralgiques et sensibles de la capitale régionale du Nord-ouest

A en croire un commissaire de police, la menace des sécessionnistes n’est pas à négliger.

Il faudra souligner que la visite du Pape Léon XIV au Cameroun, prévue du 15 au 18 avril 2026, est une visite pastorale de quatre jours axée sur la paix, la réconciliation et la solidarité. Le Souverain Pontife posera ses valises au cours de cette visite à Yaoundé, Bamenda et Douala, malgré des débats internes sur la situation politique du pays.

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