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Fin de saison : Vivez l’émotion à prix réduit !
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CAMEROUN :: Fin de saison : Vivez l’émotion à prix réduit ! :: CAMEROON

Le mois de mai 2026 s’annonce palpitant pour les amateurs de football, avec le dénouement des plus grands championnats européens. Fidèle à son positionnement de référence dans la diffusion de contenus télévisuels accessibles et variés au Cameroun, STARTIMES accompagne, une fois de plus, ses abonnés tout au long de cette période décisive. Les passionnés auront ainsi l’opportunité de vivre en direct les moments forts marquant la consécration des meilleures équipes de la saison 2025-2026.

Cette phase de clôture sera notamment rythmée par des compétitions majeures telles que la Liga et la Bundesliga. En Espagne, la fin de saison promet des affiches de haut niveau, à l’image du très attendu Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un rendez-vous toujours déterminant dans la course au titre. Du côté de l’Allemagne, la Bundesliga connaîtra également son épilogue courant mai, confirmant l’intensité de cette dernière ligne droite.

Au-delà du football, STARTIMES poursuit sa mission de proximité en proposant une offre de divertissement adaptée à toute la famille. Les abonnés pourront continuer de suivre une sélection riche de séries et de films, avec notamment la diffusion de productions phares telles que « Fleurs du mal » et « Les mains sur le rêve ». La diversité des bouquets garantit ainsi une expérience télévisuelle complète, répondant aux attentes d’un large public.

Dans le cadre de cette dynamique, STARTIMES déploie une campagne promotionnelle intitulée « Fin de saison : Vivez l’émotion à prix réduit », visant à rendre ses offres accessibles au plus grand nombre.

À ce titre, une offre spéciale est proposée à 16 000 F tout compris ! Du 15 mai au 30 juin 2026, repartez avec un décodeur HD complet, deux mois d’abonnement au bouquet SUPER et bénéficiez de l’installation offerte.

À travers cette initiative, STARTIMES réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès à des contenus de qualité, en proposant des solutions adaptées à tous les budgets.

Pour toute information complémentaire, le service client STARTIMES est joignable aux numéros +237 654 800 800 / 692 222 111.

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