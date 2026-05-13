CAMEROUN :: LA LÉVITATION MINISTÉRIELLE DE Fo'o Dzakeutonpoug ET LA THERMODYNAMIQUE DU COSTUME BLINDÉ :: CAMEROON

"Polbiyalais, Polbiyalaises" écartez les protocoles et ordonnez à la garde républicaine de retenir son souffle. Ce que le monde contemple aujourd'hui n'est pas une simple parade sur tapis rouge, c'est le déplacement tectonique d'un monument de la république. Maman, admirez comment notre Yaya national, Sa Majesté le Fo'o Dzakeutonpuong, grand commandeur des sceaux de l'élégance, défie les lois de la gravité et de l'opposition politique. Les jaloux vont non seulement maigrir, mais ils devront rédiger un pourvoi en cassation pour justifier leur mauvais goût face à ce K.O. technique de la haute diplomatie vestimentaire.

Observez attentivement l'architecture balistique de ce costume croisé bleu nuit. Les profanes y verront une coupe un peu trop généreuse, mais mon oeil clinique de Haut-Commissaire y décelle un bouclier thermique, un bunker textile conçu sur mesure pour abriter la densité impressionnante de sa jurisprudence.

Le tissu ne flotte pas, il gère de manière autonome la climatisation de son aura de ministre. Les épaulettes ultra-structurées imposent le respect constitutionnel, tandis que la décoration sur le revers vient tamponner l'homologation céleste de cette tenue. Et que dire de cette posture phénoménale ? Regardez ce pied droit suspendu en plein vol, la pointe délicatement orientée vers le sol, comme s'il testait la température du tapis protocolaire. Ce n'est pas une simple marche, c'est la lévitation anti-gravitationnelle du Sapeur suprême. Il évite physiquement de piétiner la médiocrité terrestre, glissant sur les chausse-trapes de la scène publique avec l'agilité d'un félin de la cour suprême. Sous ses lunettes sombres qui filtrent les ondes négatives des détracteurs, il calcule la trajectoire exacte du maintien de l'ordre sapologique.

Car comme l'enseigne un très vieux proverbe de Dschang : Le pangolin qui installe un climatiseur dans la forêt n'a pas besoin de justifier son mot de passe au crocodile qui porte des bretelles, Allons seulement !

Devant cette démonstration de force tranquille où la tradition ancestrale épouse la géométrie de l'État, nous ne pouvons que nous incliner. Lâche un retentissant PROPRE dans les commentaires si tu valides l'immunité diplomatique de ce pas de danse institutionnel.

Ôohooh mba

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