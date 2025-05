RD CONGO :: Mbilia Bel se confie : pourquoi elle a toujours rejeté les rapports sexuels et le mariage :: CONGO DEMOCRATIC

Mbilia Bel, icône intemporelle de la musique congolaise, vient de faire une déclaration rare et déconcertante qui soulève de nombreuses réflexions sociales, culturelles et psychologiques. À 69 ans, la chanteuse s’est exprimée sans détour sur un sujet encore largement tabou, surtout dans les sociétés africaines : le rejet volontaire des rapports sexuels.

Dans une récente interview, l’artiste a confié :

« Je ne me suis jamais mariée, tout simplement parce que je n'ai jamais aimé les rapports sexuels. Depuis mon enfance, j'ai toujours préféré dormir seule dans mon lit. Si quelqu’un veut partager ma vie, il doit accepter cela : au mieux, une fois par semaine. Ce choix en a fait fuir plus d’un. Aujourd’hui, cela fait quatre ans que je n’ai plus eu de rapports. »

Cette déclaration de Mbilia Bel révèle une vision intime et assumée de la sexualité, loin des injonctions sociales ou des stéréotypes. Elle remet en question les normes établies autour du couple, du plaisir et du rôle que la sexualité est supposée jouer dans une relation. Et surtout, elle met en lumière un pan rarement abordé dans l’espace public : la non-adhésion personnelle à l’activité sexuelle, qui ne relève ni de la religion ni d’un traumatisme, mais d’une préférence naturelle.

Son témoignage résonne avec celui de milliers de femmes dans le monde, notamment celles qui se reconnaissent dans l’asexualité, une orientation encore largement méconnue et souvent incomprise. Il est aussi une illustration du droit à disposer de son corps et à mener une vie émotionnelle sans se conformer à des standards imposés.

Dans une culture où la femme est souvent définie par sa capacité à séduire, à se marier et à « satisfaire » son partenaire, la posture de Mbilia Bel est à la fois courageuse et révolutionnaire. Elle démontre qu’une femme peut être accomplie, admirée, et rester fidèle à ses choix profonds, même s’ils vont à contre-courant.

Enfin, son témoignage invite à une réflexion plus large : et si la réalisation personnelle ne passait pas nécessairement par la sexualité ou le mariage ? Et si le bonheur pouvait se trouver dans l’authenticité, la création artistique, et le respect de ses propres besoins ?