Le Pape Léon XIV arrive au Cameroun le 15 avril 2026. Pour Les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique, cette visite devrait raviver la série des assassinats de plusieurs membres du clergé catholique dans des circonstances troublantes, souvent marquées par l'impunité et le manque de transparence dans les enquêtes depuis l'avènement du « Renouveau » au Cameroun en 1982.

Plus de 17 membres du clergé ont été tués entre 1982 et 2024, une série d'assassinats qui a particulièrement ciblé l'église catholique. Il est temps de dire la vérité au peuple camerounais et au Pape Léon XIV

Voici une liste non exhaustive de prêtres et religieux assassinés sous ce régime :

1- Mgr Jean Kounou et - 2- l'Abbé Materne Bikoa (1982) : Assassinés à Mbalmayo (quartier Mbokoulou) en compagnie de cinq autres personnes.

3- Abbé Joseph Mbassi (1988) : Prêtre et journaliste, il a été retrouvé mort, horriblement mutilé, le 26 octobre 1988. Il enquêtait sur le trafic d'armes.

4- Abbé Barnabé Zambo : Né vers 1955 à Nsimalem, Archidiocèse de Yaoundé. Passé à l'Archidiocèse de Bertoua, où il était Curé de Mbang. Mort le 24 mars 1989 dans des conditions jamais élucidées.

5- Mgr Yves Plumey (1991) : Tué à Ngaoundéré.

6- Sœurs Marie Germaine et Marie Léone (1991) : Assassinées à Djoum.

7- Révérend Père Amougou (1992) : Assassinés dans son presbytère à Sangmélima.

8- Père Engelbert Mveng (1995) : Célèbre jésuite et historien, retrouvé mort dans sa chambre le 23 avril 1995 à Yaoundé.

9- Abbé Apollinaire Claude Ndi (2001) : Curé de Nkol-tob, retrouvé mort le 20 avril 2001 à Yaoundé.

10- Frère Yves Marie Dominique Lescanne (2002) : Retrouvé mort à Maroua le 8 août 2002, avec de violents coups sur la tête.

11- Père Henrjk Dejneka (mai 2002), Missionnaire oblat polonais de 51 ans a été abattu par balles par des inconnus dans le diocèse de Ngaoundéré. Le Père Henrjk Dejneka était curé de la paroisse de Karna-Mbe, dans ce diocèse du Nord-Cameroun.

12- Frère Anton Probst :(2008) Allemand, de la Congrégation des Missionnaires Clarétins, il a été tué dans la nuit du 24 décembre 2008 par des inconnus qui étaient entrés dans le Noviciat d'Akono.

13- Mgr Jean-Marie Benoît Bala (2017) : L'évêque de Bafia, dont le corps a été repêché dans le fleuve Sanaga le 2 juin 2017. Bien que les autorités aient souvent évoqué la thèse du suicide, l'épiscopat camerounais a affirmé qu'il a été « assassiné ».

14- Abbé Alexandre Sob (2018) : Tué dans la zone anglophone (Sud-Ouest).

15- Père Toussaint Zoumaldé: Assassiné, dans la nuit de mardi à mercredi (27 février 2019) à Ngaoundéré alors qu’il rentrait à sa fraternité de Baibokoum au Tchad.

16- Père Nsta Ebode, (Mars 2023): prêtre, membre de l'Église catholique gallicane (une communauté séparée de l'Église catholique romaine),assassiné au Cameroun en mars 2023

17- Abbé Christophe Badjogou Komla (2024) : Prêtre togolais, abattu par balles devant le portail des missionnaires à Mvolyé (Yaoundé) le 7 octobre 2024.

La plupart de ces meurtres, souvent qualifiés de « crapuleux » ou de « crimes impunis », ont suscité une vive émotion et des doutes sur la sécurité des religieux dans le pays. Avec la venue du Souverain Pontife au Cameroun, il est temps d'exiger qu’une enquête sérieuse soit enfin conduite.

Fait à Bruxelles le 14/04/2026

SIGNATAIRES

- La Fondation MOUMIE:Dr SIAKA EKWALLA

- Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH): Hugues SEUMO

- Action Solidaire pour Marafa (ASMA): Fabrice Nyambe

- ASI (Action Solidaire Internationale): Gisèle Emegue

- Le Mouvement de février 2008 au Cameroun, Martial Gael Nitcheu Ngandjeu et Christian Kwongang

-Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise): La Cellule de communication

- CCL Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers Politiques au Cameroun: Maître Jean Marie Moukam