CAMEROUN :: Armand Lebogo : " S.E Daniel Urbain Ndongo travaille pour la bonne marche du RDPC à Sa'a" :: CAMEROON

" Mon grand-père avait coutume de me dire que lorsque tu vois un belle table dressée de façon impeccable à une fête, tu t'en réjouis, sans toutefois toujours savoir comment elle a été dressée, qui l'a dressée, et qui a contribué.

Son Excellence Daniel Urbain NDONGO rentre dans catégorie de personnes qui travaillent pour la bonne marche du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), dans l'arrondissement de SA'A, notamment au sein de la Sous-section RDPC Canton Sa'a - Zone II, dans le département de la Lékié, région du Centre.

Ministre Plénipotentiaire hors-echelle, S.E Daniel Urbain NDONGO est Directeur de Institut des Relations Internationales du Cameroun ( IRIC). Ce militant du RDPC a la particularité de ne rechercher que la bonne marche du parti dans l'arrondissement de SA'A, sans chercher à se mettre sous les feux des projecteurs. Il se plaît à passer pour l'ouvrier de l'ombre, pourvu que tout se passe bien. La gloire personnelle n'est pas sa préoccupation. Il est d'ailleurs d'une humilité déconcertante et déroutante.

Aussi ai-je choisi par ces lignes, de lui rendre un hommage vivant, mérité et appuyé pour la personnalité - ressource qu'il est, sans tambour ni trompette, pour la Sous-section RDPC Canton Sa'a- Zone II.

Cher Camerade et cher frère Daniel, on dit chez nous que celui qui danse ne peut pas se noter lui-même. Je voudrais te dire que tu danses bien, et très bien d'ailleurs. Combien de fois as-tu toujours permis que le fonctionnement de notre Sous-section soit toujours au mieux : contributions financières, matérielles ; conseils pour la gestion des militants et autres structures sous tutelle comme les les comités de base. Cette question rhétorique traduit tout simplement l'immensité de ton œuvre pour la bonne marche de la Sous-section RDPC Canton Sa'a- Zone II.

Et pour toutes ces marques d'attention pour le parti dont notre illustre Fondateur et Président national est Son Excellence Paul BIYA le Président de la République, nous te disons merci et ne pouvons humblement que te demander d'aller de l'avant, pour un RDPC toujours vainqueur et acquis au Président Paul BIYA dans l'arrondissement de SA'A.

Si je parle comme ça, je cale dehors ? Faites-moi asseoir".