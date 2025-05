AFRIQUE :: Fodjo Kadjo Abo : le roi qui portait un Laurier-proverbe :: AFRICA

Y a-t-il un génie qui parle à l’oreille des rois, des bons rois ? Les Psaumes de David, les Proverbes de Salomon, les Pensées de Marc Aurèle, les célèbres citations de César, etc. Qu’est-ce qui vous inspire, Ô Rois ? La réponse coule de source… Dieu, assurément ! En tout cas, nous n’avons pu nous empêcher d’avoir cette pensée à la lecture de la grande nouvelle qui vient de tomber : Sa Majesté Fodjo Kadjo Abo porte aussi désormais la couronne du Laurier-proVerbe, une distinction attribuée par le collectif Reading is so Bookul. Sa Majesté Nanan Fodjo Ababio, de son nom de règne, est le roi d’Adoumkrom, village du Nord-Est de la Côte d’Ivoire habité par un millier d’âmes du peuple Abron. Cette distinction nous honore aussi, d’une certaine manière, car nous suivons de près l’auteur ivoirien depuis plusieurs années. Nous, l’équipe de la Palabre intellectuelle avons lu et présenté nombre de ses ouvrages. Nous connaissons l’homme… et l’œuvre.

Puisqu’ici il faut citer un grand chef, rapelons-nous qu’Abraham Lincoln disait : “Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe”. Une distinction comme le Laurier-proVerbe ne relève pas de l’hétérogénie. Cela demande de la préparation, un background des plus éloquents. Et voici, le curriculum vitae de Fodjo Kadjo Abo a tout d’un homme travailleur et consciencieux. Comme on dit, c’est le travail qui paie. Jugez plutôt.

Fodjo Kadjo Abo fait ses premières études à l’Ecole Primaire Publique d’Adoumkrom d’où il entre au Lycée Moderne de Bondoukou, en 1971.

Après l’obtention du Baccalauréat, en 1978, il s’inscrit à la Faculté de Droit de l’Université d’Abidjan. Quatre ans plus tard, en 1982, il accède à la section internationale de l’École de la Magistrature de France.

Sorti de cette école en 1984, il débute sa carrière professionnelle au cours de la même année dans la Magistrature. Il occupe successivement les fonctions de :

Substitut du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 10 septembre 1984 au 22 août 1986 ;

Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 1 er octobre 1986 au 30 septembre 1989 ;

octobre 1986 au 30 septembre 1989 ; Juge de la Section de Tribunal de Sassandra du 1 er octobre 1989 au 30 septembre 1991 ;

octobre 1989 au 30 septembre 1991 ; Juge de la Section de Tribunal de Soubré du 1 er octobre 1991 au 31 août 1992 ;

octobre 1991 au 31 août 1992 ; Directeur de Cabinet du Ministre de la Sécurité Intérieure du 1 er septembre 1992 au 07 décembre 1993 ;

septembre 1992 au 07 décembre 1993 ; Directeur de Cabinet du Ministre de la Sécurité du 20 décembre 1993 au 11 septembre 1996 ;

Sous-directeur de la Législation au Ministère de la Justice du 1 er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; Directeur de Cabinet du Ministre d’État, Ministre de la Sécurité du 06 janvier 2000 au 22 septembre 2000 ;

Inspecteur des Services Judiciaires et Pénitentiaires du 19 avril 2002 au 06 janvier 2004 ;

Procureur général près la Cour d’appel de Bouaké du 06 janvier 2004 au 16 juin 2011 ;

Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre d’État, Ministre de la Justice du 16 juin 2011 au 13 mars 2012

Directeur de Cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Justice du 15 mars 2012 au 14 novembre 2012 ;

Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques du 26 novembre 2012 au 11 mars 2014 ;

Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires depuis le 11 mars 2014 ;

Président de la Commission Administrative Paritaire des Greffiers depuis le 02 février 2017 ; - Président du Conseil de Discipline des Services Pénitentiaires depuis le 22 décembre 2017 ;

Président du Conseil de Discipline des Greffiers depuis le 13 mars 2018.

Parallèlement à ses fonctions officielles, Fodjo Kadjo Abo est Membre d’honneur de l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée. En outre, il a été :

membre de la Commission Supérieure des Recours auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

formateur à l’École de la Magistrature et des Professions Judiciaires d’Abidjan ;

directeur de la publication de la revue Notre Police et du Guide pratique de la Police Nationale ;

membre du Conseil d’administration du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) ;

président du Conseil d’administration du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA).

Fodjo Kadjo Abo a à son actif quatorze ouvrages, tous publiés aux Éditions L’Harmattan, en France, à savoir :

Pour un Véritable Réflexe Patriotique en Afrique, le cas ivoirien : paru en 2001 ;

Lettres confessionnelles, paru en 2005 ;

Quand l’ambition fait perdre la raison, paru en 2007 ;

Que reste-t-il de l’autorité en Afrique ? paru en 2008 ;

La pratique de la terreur au nom de la démocratie, paru en 2009 ;

Vérités sacrilèges, paru en 2014 ;

Que ne ferait-on pas pour du pognon ! paru en 2015 ;

Quand le malheur devient une aubaine, paru en 2015 ;

Au nom de la Politique, paru en 2016 ;

Au secours des alliances interethniques, paru en 2017 ;

Aventure suicidaire, paru en 2019 ;

Mon grand-père me disait, paru en 2020 ;

L’apocalypse n’a pas eu lieu, paru en 2022 ;

Ma grand-mère me disait …, paru en 2024.

En outre, Fodjo Kadjo Abo est auteur d’une soixantaine d’articles publiés sur son blog et co-auteur d’un ouvrage collectif paru en mai 2015 aux Editions L’Harmattan sous le titre : « Penser la réconciliation pour panser la Côte d’Ivoire ».

Fodjo Kadjo Abo a obtenu diverses récompenses honorifiques. Il est notamment sacré :