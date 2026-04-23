FRANCE :: Développement du Cameroun : la diaspora se mobilise à Nantes

Les 17 et 18 avril derniers, la ville de Nantes a accueilli une rencontre stratégique réunissant la diaspora camerounaise de France. Ce conclave visait un objectif prioritaire : définir une feuille de route opérationnelle pour répondre aux défis conjoncturels et structurels du Cameroun.

Sous le ciel printanier de Nantes, aux environs de 20 heures ce 18 avril, le soleil éclaire encore le Château de la Classerie, situé au 116 rue de la Classerie à Rezé. Dans une atmosphère à la fois conviviale et studieuse, les participants aux Rencontres de Nantes immortalisent l’événement et échangent avec les membres de la section France de Jeunesse Émergence et Républicaine du Cameroun (Jerc). La cheffe des archives, Eveline Kammegne, et la trésorière, Suzanne Asset, ayant assuré l’accueil et le protocole avec professionnalisme, sont félicitées par les participants qui leur donnent des accolades. De même que Léopold Tankeu qui a assuré le volet visioconférence et Patrice Tankeu qui a été le point focal de l’organisation.

Organisée autour du thème : « La diaspora camerounaise en France face à ses défis : cohésion, vivre-ensemble et engagement pour une intégration réussie et le développement du Cameroun », cette rencontre a également été marquée par les interventions du vice-président chargé des investissements de la diaspora Europe, venu préciser les enjeux et les perspectives portées par cette dynamique collective.

Dans le déroulement des travaux, deux panels sont constitués, avec Thérèse Chartier qui assure la modération avec maestria. La thématique de la première table ronde, « Cohésion, intégration et vivre-ensemble : quels leviers pour une diaspora camerounaise plus unie et pleinement active dans la société française ? », est passée au crible par Olivier Priso, Pdg Asps & Astuces Propreté Services, Ginette Tchapda Tangang Porhel, une élue de Nantes, Dieudonné Mbeleg, directeur hors-classe au ministère de la Justice et, par ailleurs, président de la section Jerc-France. Scott Paglan Ntamack, Pdg Lenoda Sarl, et le journaliste Alain Ndanga sont montés au créneau pour éplucher la deuxième thématique, « Mobilisation, initiatives et développement : comment mieux orienter l’action de la diaspora camerounaise au service du Cameroun ».

La rencontre est suivie en visioconférence par le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique (Minjec), Mounouna Foutsou, et par la présidente nationale Jerc, Christiane Cathy Bisse Meba. Dans son allocution de circonstance, le Minjec a rappelé, pour s’en réjouir, que « la diaspora camerounaise en France s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en tant que réservoir de compétences, de ressources et d’initiatives au service de la transformation économique et sociale du Cameroun ». Il a toutefois indiqué que ce potentiel demeure entravé par des défis persistants, notamment la fragmentation du tissu social, les incompréhensions et certaines formes de défiance qui fragilisent la cohésion et limitent l’expression d’un engagement collectif structuré. Plus loin, il a exhorté à dépasser le constat pour entrer résolument dans l’action : s’organiser, se structurer et mutualiser les compétences et les énergies.

La phase de questions-réponses a permis au Minjec de faire étalage des programmes et projets gouvernementaux à l’endroit des jeunes, aussi bien au Cameroun qu’en diaspora.

Réactions

Ninard Rolande Tchoubi, Sga Jerc France et co-coordinatrice de l’événement: "Les défis évoqués attendent des réponses concrètes"

Nous étions portés par une ambition commune de faire de la rencontre de Nantes un événement grandiose. Dans la démarche, il a été question de la coordination entre les membres du bureau de la Jerc France, et de la contribution du bureau national à travers la présidente nationale. La mise en place des commissions a été la vraie plus-value de cette structuration. C’est ce qui nous a permis d’être efficaces malgré les aléas et les difficultés rencontrées. Nous avions deux semaines pour choisir des panélistes et formuler les thématiques des tables rondes. Nous sommes tous fiers de la mobilisation et de la qualité des exposés, surtout de la présence du Minjec qui a adoubé l’organisation. Ce n’est qu’une étape. Les défis évoqués, entre autres l’isolement, l’insertion, le lien avec le Cameroun, attendent des réponses concrètes.

Serge Mpina, vice-président Jerc – diaspora Europe; "Aligner les forces pour restaurer la confiance:

Notre conférence avait pour vocation d’harmoniser les énergies à l’échelle européenne. Il s’agit de passer d’une diaspora dispersée à une force structurée et influente. La vision repose sur le diptyque : penser Europe et agir réseau. Nous actionnons nos stratégies sur trois leviers : structurer le réseau, créer des passerelles et encourager les projets personnels. Ainsi, la Jerc se positionne comme une plateforme de coordination et un espace de dialogue. Elle crée des ponts entre les individus et les institutions, agissant comme un rempart contre l’isolement social et professionnel. L’objectif final est d’aligner les forces pour restaurer la confiance et construire une diaspora utile, capable de peser sur les décisions tant au niveau européen qu’au Cameroun.

Scott Paglan Ntamack, responsable de projets : "Notre vœu est de préparer une génération émergente"

Ma communication a consisté à décliner nos projets, notamment la mise sur pied d’un ouvrage didactique qui se veut l’incarnation concrète de notre mission : jeter un pont entre l’expertise de la diaspora et les besoins structurels de notre nation. La portée éditoriale de ce livre (Ce1 à Cm2, ndlr) est symbolique et patriotique. Il permet à l’enfant non seulement de connaître les institutions de son pays, mais aussi apprend à l’enfant à les aimer et à respecter ceux qui les incarnent. Notre vœu est de préparer une génération émergente à devenir le bouclier de la République contre l’incivisme, en parfaite cohérence avec la vision de développement et de cohésion nationale portée par la Jerc. L’exigence de qualité nous pousse à des travaux de relecture approfondis au Cameroun avec les inspecteurs pédagogiques, avec l’espoir que l’ouvrage soit inscrit dans les programmes scolaires.

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