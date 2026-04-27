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Georges Massing, le Camerounais qui pilote l'avenir numérique de Mercedes-Benz
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De Yaoundé à Stuttgart en vingt-cinq ans. Georges Massing, né au Cameroun en 1972, occupe aujourd'hui l'un des postes les plus stratégiques de l'industrie automobile mondiale : Vice-Président MB.OS chez Mercedes-Benz, en charge de la conduite automatisée et de l'intégration électrique et électronique.

Un ingénieur camerounais au cœur de la révolution automobile

Georges Massing naît le 22 avril 1972 au Cameroun. Il effectue sa scolarité au Collège François Xavier Vogt à Yaoundé, où il obtient son baccalauréat en 1991. Il s'installe ensuite en Allemagne pour des études d'ingénierie à la Technische Universität Berlin, dont il sort diplômé en 1999.

Son parcours académique en fait l'un des rares ingénieurs africains formés dans l'une des universités techniques les plus exigeantes d'Europe. Cette formation constitue le socle d'une carrière qui va traverser trois des plus grands groupes automobiles mondiaux en moins de trente ans.

D'un programme de jeunes talents à la direction de Mercedes

En 2001, Georges Massing intègre DaimlerChrysler AG via son programme international des jeunes talents. Il y développe une expertise solide dans les achats et l'ingénierie véhicule sur les gammes Classe A et Classe B entre 2002 et 2007. Ces années forgent sa maîtrise des processus industriels et de la gestion de projets complexes à grande échelle.

En 2007, il rejoint Magna International, acteur incontournable de l'équipement automobile. Il y prend la direction des systèmes de propulsion pour véhicules électriques et hybrides, ainsi que des systèmes d'éclairage. Son rôle s'étend rapidement au pré-développement mondial, positionnant Massing comme un acteur clé de la transition vers l'électrification automobile bien avant que celle-ci ne devienne une priorité industrielle dominante.

Début 2015, BMW AG lui confie le développement des interfaces tactiles et des systèmes d'éclairage intérieur à Munich. Cette étape renforce son expertise en interaction homme-machine, domaine qui va devenir central dans l'automobile connectée.

L'architecte du système MBUX et de la transformation numérique Mercedes

En 2016, Mercedes-Benz recrute Georges Massing pour diriger le centre "User Interaction & Software" au sein de sa recherche et développement. Ce poste est décisif. C'est dans ce rôle qu'il contribue directement à la conception du système MBUX, lancé en 2018. MBUX se définit comme une plateforme d'interface intelligente intégrant reconnaissance vocale, intelligence artificielle et personnalisation avancée de l'expérience à bord.

Le lancement de MBUX marque un tournant dans l'industrie. Il redéfinit les standards de l'interface conducteur et positionne Mercedes-Benz comme référence mondiale en matière d'expérience utilisateur embarquée.

Le 1er mars 2019, Georges Massing prend la tête de la direction "Digital Vehicle & Mobility". Sa mission : piloter la transformation numérique des véhicules Mercedes, développer les services de mobilité connectée et structurer les architectures logicielles avancées du groupe. Ce poste élargit son périmètre à l'ensemble de l'écosystème digital du véhicule, des plateformes cloud aux systèmes embarqués.

La conduite automatisée, front ultime d'une carrière d'exception

Aujourd'hui Vice-Président MB.OS l'operating system maison de Mercedes-Benz Georges Massing supervise deux domaines qui définissent l'automobile de demain : la conduite automatisée et l'intégration électrique et électronique.

MB.OS se définit comme la plateforme logicielle centralisée sur laquelle repose l'ensemble des fonctions du véhicule connecté Mercedes. À court terme, cette architecture conditionne le déploiement des systèmes Drive Pilot, premier système de conduite autonome de niveau 3 homologué sur route publique dans plusieurs marchés. À moyen terme, elle constitue le socle sur lequel Mercedes-Benz bâtira ses véhicules entièrement autonomes.

Pour l'industrie automobile mondiale, les prochaines années verront la bataille du logiciel embarqué s'intensifier. Les constructeurs qui maîtrisent leur propre OS ont un avantage compétitif structurel sur ceux qui dépendent de fournisseurs tiers. Georges Massing se trouve au centre de cet enjeu.

Son parcours illustre une réalité que l'industrie technologique africaine commence à documenter : des talents formés sur le continent, partis se spécialiser en Europe, occupent désormais des positions de direction dans les secteurs les plus avancés de l'économie mondiale.

La question qui s'impose naturellement : ces trajectoires d'excellence resteront-elles des exceptions individuelles, ou préfigurent-elles une génération d'ingénieurs africains qui vont durablement peser sur l'innovation technologique mondiale ?

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