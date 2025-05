CAMEROUN :: Les Biya en Suisse : 153 Millions d’Euros Dépensés en Suites Présidentielles ! :: CAMEROON

La condamnation de Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, pour diffamation à Genève, a exposé un scandale bien plus choquant : les séjours luxueux de la famille présidentielle en Suisse, financés par des fonds publics. Les montants pharaoniques de 153 millions d’euros (soit 98,25 milliards de FCFA) dépensés révèlent un détournement de fonds publics à grande échelle, alors que le Cameroun lutte contre la pauvreté.

Condamnation et argent public : Le double scandale

Brenda Biya a été reconnue coupable d’avoir insulté la chanteuse Dencia sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de cette querelle, le procès a dévoilé l’ampleur des dépenses dispendieuses de la famille Biya à Genève. Brenda séjourne depuis ses 12 ans à l’hôtel Intercontinental, où une suite coûte 40 800 € par nuit (soit 26,2 millions de FCFA). Selon l’enquête, ces frais , ainsi que ceux de son père Paul Biya , seraient couverts par le Trésor public camerounais.

Paul Biya à Genève : 4,5 ans de séjours, 150 millions CHF

Entre 1982 et 2018, Paul Biya aurait passé 4,5 ans en Suisse, selon l’OCCRP, avec un coût total estimé à 153 millions d’euros (98,25 milliards de FCFA). Chaque voyage mobilise un jet privé, 60 personnes, et des nuits à 40 800 € (26,2 millions de FCFA) dans des suites présidentielles. François Pilet, journaliste d’investigation, souligne : « Ces dépenses dépassent l’entendement. Comment justifier 40 800 € par nuit quand 40% des Camerounais vivent avec moins de 2 000 FCFA par jour ? »

Un Cameroun appauvri face au luxe genevois

Alors que le pays subit crises économiques, pénuries et conflits, les dépenses extravagantes des Biya en Suisse indignent. Une journaliste locale anonyme témoigne : « Le président dépense en une nuit ce que 10 000 Camerounais gagnent en un an. C’est une gifle pour notre peuple. » Pourtant, enquêter sur ces détournements reste périlleux : la liberté de la presse est étouffée, et des reporters ont été emprisonnés ou tués.

Des soupçons d’opacité

Les paiements en liquide de Paul Biya , avec des pourboires atteignant 5 000 € (3,3 millions de FCFA) , alimentent les soupçons d'opacité. Brenda Biya a refusé de révéler ses sources de revenus lors du procès, renforçant les doutes sur l’origine des fonds. « Ces pratiques rappellent celles des régimes autoritaires qui pillent leur pays », dénonce un expert anticorruption.

Quelles conséquences pour le régime Biya ?

Si la condamnation de Brenda est symbolique, elle cristallise la colère populaire. La diaspora camerounaise organise souvent des manifestations devant l’hôtel Intercontinental. « Chaque euro dépensé à Genève est un vol aux dépens des hôpitaux et écoles camerounaises », clame un militant.

En l’absence de transparence, ce scandale risque d’approfondir la défiance envers un pouvoir déjà accusé de répression. Alors que Paul Biya, 93 ans, règne depuis 42 ans, la question de l’héritage politique et financier de son clan se pose plus que jamais.