CAMEROUN :: Anicet Ekane et Kamto : la révélation de Djeukam Tchameni sur l'alliance sans argent :: CAMEROON

Un livre écrit depuis la prison qui change le récit

Depuis sa cellule, Djeukam Tchameni documente. Son dernier ouvrage, Anicet Ekane, mon compagnon de lutte, révèle les dessous d'une alliance politique majeure. La conclusion est nette : Anicet Ekane n'a reçu aucune compensation financière de son accord avec Maurice Kamto.

Les faits, tirés d'une source primaire

Le témoignage figure aux pages 76 et 77 de l'ouvrage. Djeukam Tchameni y décrit des négociations tripartites impliquant le MANIDEM, le parti de Maurice Kamto et celui de Nitcheu. Deux partis ont posé des exigences financières. Le MANIDEM d'Anicet Ekane a pris une position radicalement différente. Position citée dans le livre : aucune compensation financière demandée, une offre de véhicule électoral à Kamto pour l'intégrer dans une dynamique unitaire. Tchameni précise qu'il était informé de ces tractations par des liens familiaux directs avec les intermédiaires Monthé et Kwemo, ses beaux-frères.

Pourquoi cette révélation compte

Dans la politique camerounaise, les alliances sont régulièrement soupçonnées d'être monnayées. La position du MANIDEM tranche avec ce schéma habituel. Ekane refuse l'argent non par naïveté, mais par calcul stratégique assumé. Tchameni l'écrit sans ambiguïté : la démarche était altruiste financièrement, mais politiquement intéressée. L'objectif réel était d'attirer Maurice Kamto dans un front unitaire de l'opposition camerounaise en construction discrète. L'alliance sans argent était en réalité une alliance pour le pouvoir de coalition.

La mécanique d'une stratégie unitaire

Le MANIDEM applique ici une logique en science politique : offrir une ressource rare, en l'occurrence un appareil électoral structuré, pour obtenir une adhésion idéologique à un projet plus large. En proposant à Kamto un véhicule électoral sans contrepartie financière, Ekane crée une dette politique. Le bénéficiaire de la générosité devient redevable d'une participation à la dynamique unitaire. C'est la diplomatie de l'engagement par le don, appliquée aux coalitions d'opposition africaines.

Les enjeux de cette révélation

La publication de ces pages par un prisonnier politique camerounais depuis sa détention renforce la crédibilité du témoignage. Elle prive les détracteurs d'Ekane de l'argument de la vénalité. Elle repositionne le MANIDEM comme acteur stratège dans l'échiquier de l'opposition camerounaise.

La prison comme tribune politique

Djeukam Tchameni incarcéré continue de produire une mémoire politique de première main. Son livre n'est pas un simple récit : c'est une archive. Il démontre qu'Anicet Ekane a joué un rôle de bâtisseur dans l'opposition camerounaise, sans en tirer profit financièrement. La question qui demeure : cette éthique de l'alliance sans argent peut-elle devenir la norme dans une opposition camerounaise qui cherche encore son unité ?

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