Diaspora camerounaise : l'appel unitaire urgent de Tchiroma après l'élection d'octobre 2025 :: CAMEROON

Trente millions de Camerounais attendent une réponse de leur diaspora

La crise post-électorale camerounaise a produit un document politique rare. Issa Tchiroma Bakary, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025 et revendicateur de la victoire du scrutin, s'adresse directement aux Camerounais de l'étranger. Son message est sans équivoque : l'unité ou l'échec.

Un scrutin contesté, une diaspora en première ligne

Le 12 octobre 2025, le Cameroun organise son élection présidentielle. Issa Tchiroma Bakary revendique une victoire électorale rendue possible, selon lui, par une mobilisation populaire sans précédent et le vote massif de la diaspora. Le régime sortant conteste ce résultat et s'accroche au pouvoir.

Dans la foulée, une réforme constitutionnelle controversée est engagée : la création d'un poste de vice-président nommé, sans suffrage populaire. Tchiroma y voit une dérive monarchique qui aggrave l'illégitimité du pouvoir en place. Des arrestations suivent. Des centaines de Camerounais sont détenus dans le cadre de la répression post-électorale.

Pourquoi la diaspora est le nerf de la guerre

La diaspora camerounaise représente une force stratégique à double dimension. Financièrement d'abord : ses transferts de fonds pèsent plusieurs points de PIB national. Symboliquement ensuite : sa visibilité internationale confère une résonance diplomatique à toute mobilisation organisée.

Tchiroma le sait. Son appel cible précisément ce levier. Il rappelle l'histoire longue de l'engagement des Camerounais de l'étranger des luttes pour l'indépendance dans les années 1960 au soutien à l'opposition lors du retour au multipartisme en 1992, jusqu'aux contestations des hold-up électoraux de 1992 et 2018.

Mais cette force est aujourd'hui fragmentée. Les rivalités entre organisations, les polémiques sur les réseaux sociaux et les batailles de leadership dispersent l'énergie militante. C'est précisément ce dysfonctionnement que Tchiroma cherche à corriger.

La mécanique d'un appel à l'unité

L'appel de Tchiroma fonctionne sur trois registres simultanés. Le registre émotionnel d'abord : il convoque la mémoire d'Anicet Ekané, héros national récemment disparu, pour ancrer la mobilisation dans une continuité historique légitime.

Le registre organisationnel ensuite. Il ne se contente pas d'appeler à l'unité de façade. Il prescrit une mobilisation coordonnée : travail en synergie, concentration sur l'objectif commun, effacement des rivalités de leadership au profit de l'intérêt général.

Le registre politique enfin. Il formule un objectif précis : la restauration de la vérité des urnes telle qu'exprimée le 12 octobre 2025. Pas une négociation, pas une transition négociée une restitution de la légitimité électorale confisquée, selon ses termes.

Enjeux

La capacité de la diaspora à se fédérer autour d'une plateforme commune déterminera l'intensité de la pression internationale sur Yaoundé. Une diaspora unie peut alimenter des recours juridiques internationaux, organiser des actions de lobbying auprès des institutions européennes et américaines, et maintenir une visibilité médiatique sur la crise post-électorale camerounaise.

Si la transition politique au Cameroun aboutit, la diaspora aura contribué à un précédent démocratique majeur en Afrique centrale. En cas d'échec, le risque est celui d'une désillusion durable qui affaiblit les mobilisations futures.

La dérive monarchique dénoncée par Tchiroma par rapport au poste de vice-président nommé, amendements constitutionnels sur mesure signe une reconfiguration du régime qui rend toute alternance future plus difficile mécaniquement. Chaque mois perdu renforce ce verrouillage institutionnel.

L'unité comme condition nécessaire, mais pas suffisante

Issa Tchiroma Bakary pose la bonne question. Une diaspora divisée ne peut pas faire basculer un régime. Mais une diaspora unie peut-elle, seule, inverser le rapport de force à Yaoundé ? L'histoire des transitions africaines suggère que la pression extérieure amplifie les contradictions internes elle ne les crée pas.

La vraie inconnue reste donc intérieure : quelle est la profondeur réelle du mécontentement au sein du Cameroun ? La réponse à cette question déterminera si l'appel de Tchiroma marque le début d'une reconquête démocratique, ou un épisode de plus dans une longue série de mobilisations sans lendemain.

UN MESSAGE À TOUTE LA DIASPORA CAMEROUNAISE : ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, CITOYENS ENGAGÉS, ACTIVISTES ET SOUFFLEURS

UN APPEL À L'UNITÉ ET À LA CONVERGENCE DES COMBATS

Mes chers compatriotes,

Chers combattants de la démocratie,

Je viens à vous aujourd'hui parce que la situation est extrêmement critique.

Je sais que même loin du berceau de nos ancêtres, le Cameroun, vous avez toujours été étroitement liés aux réalités et préoccupations quotidiennes de notre peuple. Ainsi, aucun acte de la vie nationale, aucune circonstance majeure ne vous laisse indifférent. Mieux encore, vous élevez la voix – à travers des mobilisations, des efforts de sensibilisation et des actions citoyennes fortes – pour dénoncer l'abîme dans lequel notre pays a sombré ou pour être aux côtés de la Nation dans les temps difficiles. Nous l'avons vu ces derniers temps lors de l'organisation d'hommages à notre illustre héros national Anicet Ekané, et à travers la dénonciation des manœuvres antidémocratiques qui minent notre République, comme les différents amendements constitutionnels adaptés à un seul et illégitime individu au détriment du bien-être de plus de 30 millions de nos compatriotes. La création très suspecte du poste de vice-président nommé est une parfaite illustration des violations flagrantes en cours. Vos engagements individuels et collectifs au fil des années et des décennies sont la preuve de vos liens profonds et viscéraux avec notre pays le Cameroun, et cela vous confère un grand honneur. Cela montre clairement que la distance géographique ne diminue pas votre sens du patriotisme et que la distance n'efface pas la conscience civique. En outre, c'est la continuité de nombreuses années de mobilisation des camerounais à l'étranger, des luttes pour l'indépendance dans les années 1960, du soutien à l'opposition lors du retour au multipartisme au début des années 1990, et plus récemment contre les hold-up électoraux de 1992 et 2018. Après ma victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025 - rendue possible par une mobilisation populaire sans précédent et le vote massif de la diaspora - l'élan s'est encore renforcé. Il a pris diverses formes pour contrer le vol de cette victoire par le régime au pouvoir, qui a confisqué les fruits du soutien plein et total d'une écrasante majorité des camerounais pour la Transition et la Transformation du Cameroun, programme que je continue de soutenir. Aujourd'hui, il est de notre devoir patriotique de faire en sorte que ce concensus mondial ne soit pas contrecarré par les divisions, les controverses, les polémiques, les dissensions, les batailles inutiles, et parfois les attaques personnelles sur les réseaux sociaux qui minent l'objectif principal : une mobilisation coordonnée et bien organisée, dans l'intérêt suprême du Cameroun, pour la restauration du vérité des urnes et de l'avènement d'un changement véritable et rapide dans notre pays. Dans mon récent appel à la mobilisation pour soutenir les milliers de victimes de la crise post-électorale - en particulier nos compatriotes injustement détenus - et aussi pour la bataille pour Etoudi, j'ai souligné le rôle décisif de la diaspora. Votre implication active dans cet effort est cruciale. Pourtant, votre engagement formidable ne portera ses fruits qu'en un temps record si vous êtes unis autour de notre objectif principal et commun. Cela ne peut réussir que si tout le monde se concentre sur ce qui compte vraiment ; si personne ne s'éloigne de la cause ultime ; si les rivalités de leadership cèdent la place à l'intérêt général et à une mobilisation totale et totale. En ce moment extrêmement critique de l'histoire de notre pays - où les entreprises inconstitutionnelles et la dérive monarchique du régime aggravent son illégitimité depuis le 12 octobre 2025, au milieu de la pauvreté croissante et de l'aggravation de la dette nationale. C'est le moment d'appeler à l'unité de toute la diaspora et de vos organisations respectives. Votre devoir devrait être de vous mobiliser de manière coordonnée et de travailler en synergie pour faire de notre objectif commun une réalité le plus rapidement possible. L'avènement d'un Cameroun Nouveau, à travers la restauration de la légitimité de l'urne telle qu'exprimée à l'écrasante majorité par les camerounais lors de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en dépend. Voilà notre engagement.

C'est notre but.

C'est notre devoir patriotique commun.

Je compte sur toi, et tu sais que tu peux aussi compter sur moi.

Vive la diaspora camerounaise.

Vive le Cameroun.

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