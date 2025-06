BELGIQUE :: 𝑩𝒓𝒖𝒙𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅é𝒋à 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑨𝑭𝑹𝑰𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 :: BELGIUM

Bruxelles vibre déjà pour FESTAFRIC 2025 : la culture africaine à l’honneur du 10 au 11 octobre

La capitale européenne s’apprête à battre au rythme du continent africain. FESTAFRIC, le prestigieux Festival des Arts et de la Culture Africaine, revient pour une 5ᵉ édition qui s’annonce tout simplement magistrale, les 10 et 11 octobre 2025 à Bruxelles. Placé sous la souveraineté culturelle de l'incontournable Passy La Noblesse et orchestré par l’ASBL LE CIDREH, l’événement s’impose comme un rendez-vous phare dans le calendrier culturel belge.

Au cœur de cette grande messe artistique, c’est tout un pan du patrimoine africain qui s’exprimera à travers les danses, les tenues traditionnelles, les sonorités d’antan et une programmation exceptionnelle. Après avoir accueilli des légendes telles que Elvis Kemayou, Pierre Didi Tchakounte ou encore André Marie Talla, FESTAFRIC 2025 marque un tournant avec la venue de Sam Fan Thomas, monument vivant de la musique africaine. Dix ans après son passage triomphal à l’Olympia de Paris, l’icône camerounaise posera ses valises à Bruxelles pour un concert événement très attendu des mélomanes.

Mais la fête ne s’arrête pas là. Pour donner le ton dès les premières notes, ESPO 2 BENS et Nikos Nguilanyama ouvriront les festivités avec énergie et panache. La scène du Birmingham Palace, l’une des plus belles salles de la capitale, promet d’être électrisée par la présence de Willy Mix, aux platines, accompagné de son jeune frère Rody Mix, pour des nuits de danse inoubliables. Le tout sous l'œil avisé du manager général Guy Métang, garant du bon tempo et de la qualité artistique de l’événement.

Bruxelles s’apprête donc à suspendre son souffle pour vivre deux jours d’intense communion culturelle. FESTAFRIC 2025, ce n’est pas qu’un festival : c’est une célébration, un hommage vibrant à l’Afrique, à ses rythmes, à ses couleurs et à sa créativité sans frontières.

Le compte à rebours est lancé. Vivement les 10 et 11 octobre.