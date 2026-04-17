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Léon XIV au Cameroun :une leçon de bonne gouvernance à Yaoundé, sept colombes de paix à Bamenda
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Léon XIV au Cameroun :une leçon de bonne gouvernance à Yaoundé, sept colombes de paix à Bamenda :: CAMEROON

Le souverain pontife est au Cameroun dans le cadre d’une visite apostolique de quatre jours. À Yaoundé, au palais présidentiel d’Etoudi, il a passé au crible les maux qui minent la société camerounaise, tandis qu’à Bamenda, il a appelé à la paix et à la réconciliation de tous.

À Yaoundé, le temps a suspendu son vol pour laisser place à l’euphorie populaire lors de l’accueil du souverain pontife, de l’aéroport de Nsimalen au palais d’Etoudi. Au cours de l’audience accordée au pape par le président Paul Biya, Léon XIV a déroulé son message dans un palais transformé en amphithéâtre. Dans sa longue tirade, il a pointé du doigt les maux qui empêchent la société camerounaise de se réaliser comme une société démocratique et d’égalité des chances pour tous.

Dans un pays où la corruption s’est érigée en mode de gestion de la chose publique, le pape a invité à « briser les chaînes de la corruption », car, pour le développement humain, « la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l’État de droit sont essentiels pour rétablir la confiance ». Une quête de transparence nécessaire pour la bonne gouvernance. Justement, pour le souverain pontife, « gouverner, c’est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l’élaboration de solutions durables aux problèmes ».

Bien plus, gouverner, c’est aussi servir. Ainsi, à l’attention de ceux qui gouvernent, Léon XIV a rappelé que « ceux qui commandent sont au service de ceux qu’ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de subvenir aux besoins ; non par orgueil pour s’imposer, mais par compassion pour protéger ».

Par ailleurs, face à la déliquescence des tissus sociaux liée aux différentes crises que traverse le Cameroun, la paix est, dans ce pays, une exigence et un impératif pour tous. À Yaoundé comme à Bamenda, l’évêque de Rome a martelé : « assez de guerres, avec leur douloureux cortège de morts, de destructions, d’exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique, en la faisant passer avant tout intérêt partisan ». Quant à elle, « l’Église continue de porter le message de l’Évangile comme une lumière d’espérance parmi un peuple traumatisé ». Le pape a été accueilli à Bamenda comme « un messager de paix ».

Une ville qu’il a d’ailleurs magnifiée : « Bamenda, tu es aujourd’hui la ville sur la montagne, resplendissante aux yeux de tous ! Frères et sœurs, soyez à jamais le sel qui donne du goût à cette terre. Ne perdez pas votre saveur dans les années à venir ! Chérissez ce qui vous a rapprochés et ce que vous avez partagé durant ces heures de larmes. Soyez l’huile qui se répand sur les blessures humaines. » Puis, il a libéré sept colombes correspondant aux sept départements de la région du Nord-Ouest en guise de paix : « Qu’en lâchant ces colombes blanches, symboles de paix, la paix de Dieu descende sur nous tous, sur cette terre, et nous garde tous unis dans sa paix. »

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