ALLEMAGNE :: LE PSG ENTRE DANS LA LEGENDE : DES ANNEES DE REVE POUR UNE NUIT D’ETERNITE :: GERMANY

Paris, 31 mai 2025. Hier soir, l’Europe du football a vibré à l’unisson, portée par un nom que l’histoire attendait depuis trop longtemps : le Paris Saint-Germain. Après des années de frustrations, de demi-finales douloureuses et de finales manquées, le club de la capitale a enfin conquis sa première Ligue des Champions, en écrasant l’Inter Milan sur un score sans appel de 5-0. Une démonstration de force. Une leçon de football. Un rêve devenu réalité. Ce sacre, tant espéré, est un triomphe sportif. Il touche au symbole. Pour un club français, c’est un sommet presque inaccessible qui a été atteint. Un quadruplé historique – Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions – que jamais aucun club français n’avait réussi auparavant. Peut-être, d’ailleurs, ne le reverra-t-on jamais.

Une équipe sans star, mais avec une âme

Ironie de l’histoire, ce n’est pas une armée de superstars qui a offert ce trophée à Paris. Ni Georges Weah en son temps, ni Salif Keita, ni même les noms brillants de Mbappé et Neymar n’avaient réussi à écrire cette page. Non. Ce PSG-là s’est imposé par la force du collectif, par l’intelligence du jeu, par une équipe homogène, soudée, solidaire. Désiré Doué, impérial au milieu, Hakimi, incisif et inspiré, et une défense d’airain formée par Marquinhos et Pacho, ont contenu toutes les velléités italiennes. La nouvelle charnière centrale a tourné la page des incertitudes du passé, en particulier de l’ère Kimpembe, pour construire une forteresse imprenable.

Un sacre à portée universelle

Hier soir, Paris a battu Milan, mais c’est le monde entier qui a célébré. Comme le disait si justement Stoichkov, légende du football bulgare : « Entre une Coupe du Monde et une Ligue des Champions, je choisis cette dernière, car elle réunit toutes les nations dans deux équipes. » Cette finale en est la parfaite illustration : l’union des peuples par le football, des joueurs venus de tous horizons, unis sous un même maillot, un même rêve. Car cette victoire ne touche pas seulement les supporters parisiens. Elle résonne jusque dans les rues de Dakar, de RABAH de Beyrouth, de São Paulo ou de Tokyo. Chaque joueur, chaque supporter, chaque nation représentée dans cet effectif a eu sa part d’émotion. Le football, une fois encore, a prouvé qu’il est un langage universel.

Une ère post-Mbappé ?

L’ombre de Kylian Mbappé planait pourtant encore sur cette équipe. Parti réaliser son rêve de toujours, jouer au Real Madrid, il n’a pas assisté à l’apothéose parisienne. Et pourtant, sans lui, le PSG n’a pas fléchi. Au contraire, il s’est réinventé, s’est dépassé. Il y aura désormais un « avant » et un « après » Mbappé.

L’Élysée, dernière étape du triomphe

Comme le veut la tradition pour les grandes conquêtes nationales, le PSG sera reçu à l’Élysée par le Président Emmanuel Macron, un honneur rare pour un club de football, et signe de la portée symbolique de cette victoire. Pour les joueurs, c’est un moment unique, un privilège d’État. Pour le pays, c’est un motif de fierté collective.