CAMEROUN :: Miss Maman Africa 2026 : une célébration de la maternité africaine en grande pompe à Douala :: CAMEROON

L’hôtel Sawa de Bonanjo a servi de cadre à la finale de Miss Maman Africa 2026, un événement placé sous le signe de la célébration de la femme et de la maternité africaine. À l’approche de la Fête des mères célébrée dans plusieurs pays du monde, familles, amis et invités de marque se sont retrouvés pour honorer celles qui jouent un rôle essentiel au sein des familles et de la société.

À l’initiative de la promotrice Mélissa Kouya, cette compétition s’inscrit dans une vision plus large visant à promouvoir et valoriser les mamans à l’échelle du continent africain. Pour cette édition, l’organisation a déployé les grands moyens avec un programme riche comprenant un tapis rouge, une projection cinématographique et un grand spectacle qui a tenu le public en haleine tout au long de la soirée.

Le concours a été évalué par un jury composé de personnalités issues de différents horizons. Parmi elles figuraient Akamba, égérie d’un partenaire de Miss Maman Africa, Samantha Edima, Dr Betuelle Fogang et Coach Letharer. Les travaux du jury étaient placés sous la présidence d’Octavie Mpondo.

Au terme des différentes épreuves, la couronne de Miss Maman Africa 2026 est revenue à Olive Diane Amayana. Âgée de 45 ans et mère de quatre enfants, la lauréate a séduit le jury par sa prestance et son parcours. Elle repart avec un terrain titré de 300 m² à Missolé 2, offert par le partenaire majeur Codec Immobilier Cameroun, ainsi que plusieurs autres lots d’une valeur totale estimée à deux millions de francs CFA.

La première dauphine, Marguerite Audrey Nsoga, mère d’un enfant, a également été récompensée par l’attribution d’un terrain de 200 m² à Missolé 2. Grâce à cette distinction, elle représentera le Cameroun au Botswana à la fin de l’année dans le cadre du concours international Mrs Universe 2026.

Arielle Evina, mère de deux enfants et assistante infirmière, a quant à elle été sacrée deuxième dauphine. Elle bénéficie également d’un terrain de 200 m² à Missolé 2. Son sacre lui ouvre les portes de la compétition internationale Ms Unity World, où elle défendra les couleurs du Cameroun face à des candidates venues de près de 150 pays.

À travers cette nouvelle édition, Miss Maman Africa confirme son ambition de mettre en lumière les femmes qui concilient responsabilités familiales, engagement social et épanouissement personnel. Un rendez-vous qui, année après année, s’impose comme une vitrine de l’excellence et du leadership féminin africain.

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