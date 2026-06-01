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Étudiante séquestrée à Bamenda : la famille découvre tout grâce à un téléphone
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Une étudiante de première année à l'Université de Bamenda, âgée de 20 ans, aurait été attirée hors du campus par deux connaissances le 23 mai, avant d'être droguée, séquestrée et agressée dans le quartier Avenir. Elle est actuellement hospitalisée. Deux suspects ont été arrêtés. L'enquête se poursuit.

Elle avait 20 ans. Un avenir devant elle. Un campus. Des études.

Le samedi 23 mai, deux connaissances lui ont proposé de les rejoindre. Elle a dit oui.

Ce qu'elle n'a pas vu venir, c'est ce qui l'attendait dans un quartier de Bamenda qu'elle ne connaissait pas. Ce qu'elle a vécu pendant les jours qui ont suivi dépasse ce que l'on peut écrire facilement.

Quand sa famille l'a retrouvée, elle se comportait de manière anormale, près de Custom Junction. Ses messages avaient été effacés. Mais une vidéo, elle, était restée.

L'histoire de "Sandrine" commence à être connue. Elle ne doit pas s'arrêter là.

Bamenda : une étudiante de 20 ans survivante d'une séquestration deux suspects arrêtés, l'enquête avance

La police de Bamenda a ouvert une enquête après qu'une étudiante de première année du College of Technology (COTEC) de l'Université de Bamenda, identifiée sous le prénom de "Sandrine", a été retrouvée dans un état de détresse sévère, plusieurs jours après avoir disparu de son domicile de Bambili.

Les faits remontent au samedi 23 mai 2026. Selon les déclarations de sa famille, la jeune femme de 20 ans aurait été contactée par deux connaissances féminines qui lui auraient proposé de l'accompagner à Upstation, à Bamenda. Elle les aurait suivies sans méfiance.

Un quartier. Une maison. Plusieurs jours de cauchemar.

C'est dans le quartier Avenir que tout bascule. Selon les proches de la victime, Sandrine aurait été conduite dans une maison où elle aurait été droguée, enchaînée, torturée et agressée sexuellement par plusieurs hommes. Elle aurait également décrit avoir été forcée dans des toilettes et soumise à des sévices graves.

Elle n'est rentrée chez elle que plusieurs jours plus tard non pas par ses propres moyens, mais parce que l'une des deux filles impliquées a appelé la famille le mardi, signalant qu'il y avait un problème.

C'est la famille qui l'a retrouvée, près de Custom Junction, se comportant de manière anormale. Choquée. Désorientée.

Une vidéo et des messages effacés

Les proches ont immédiatement cherché à comprendre ce qui s'était passé. En fouillant un téléphone, ils ont découvert des messages supprimés et une vidéo qui, selon eux, permettrait de relier l'une des connaissances de Sandrine au lieu où les faits auraient eu lieu.

Ces éléments ont été déterminants pour alerter les autorités.

Des arrestations, une enquête ouverte

La plainte déposée par la famille a conduit à l'arrestation de deux suspects : l'une des deux filles impliquées dans le déplacement de Sandrine, et un homme dont le lien avec l'affaire est en cours d'établissement.

La police a indiqué que d'autres arrestations sont possibles dans le cadre de l'enquête, qui cherche à établir l'ensemble des circonstances et l'identité de toutes les personnes impliquées.

Sandrine reste hospitalisée à ce stade. Son état de santé physique et psychologique fait l'objet d'une prise en charge médicale.

Un campus sous le choc

Cette affaire frappe de plein fouet la communauté universitaire de Bamenda. La question de la sécurité des étudiants notamment des jeunes femmes en dehors du campus s'impose avec brutalité.

Elle rappelle également la vulnérabilité particulière des étudiants de première année, souvent nouvellement arrivés, peu familiers des environnements locaux, et susceptibles de faire confiance à des connaissances insuffisamment vérifiées.

La suite

L'enquête est en cours. D'autres suspects pourraient être interpellés. La rédaction suivra cette affaire et vous informera de chaque développement.

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