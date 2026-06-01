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Danemark Vs DR Congo:  hommage aux Léopards passés par la Belgique
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Danemark Vs DR Congo:  hommage aux Léopards passés par la Belgique :: DENMARK

En marge de cette rencontre amicale préparatoire au Mondial, un vibrant hommage sera rendu aux Léopards ayant évolué dans le championnat belge. Une manière de saluer leur contribution exceptionnelle, leur talent et l’empreinte indélébile qu’ils ont laissée dans le cœur des supporters.

Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir brillé au plus haut niveau avec des clubs de renom tels que le FC Bruges, La Gantoise, le Standard de Liège, le Sporting d’Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise ou encore le Sporting de Charleroi.

À Sclessin, ce mercredi, le public belge partagera le souvenir des talentueux Congolais qu’il a connus ou qu’il continue de connaître, entre autres : Jonathan Bolingi, Dieumerci Mbokani, Paul-José Mpoku, Zola Matumona, Christian Luyidama, Merveille Bokadi, Christian Luyindama, Jackson Muleka, Joris Kayembe, ou encore Cédric Bakambu, autant de joueurs qui ont marqué de leur empreinte le football belge par leur talent, leur engagement et leur passion.

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