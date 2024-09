CHINE :: Xi Jinping et Paul Biya élèvent les relations sino-camerounaises à un partenariat stratégique global :: CHINA

Le président chinois Xi Jinping a rencontré mercredi le président camerounais Paul Biya lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Les deux dirigeants ont annoncé l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global.

Cette rencontre souligne l'importance que Paul Biya accorde à l'amitié et à la coopération sino-africaine, ayant participé à toutes les éditions précédentes du sommet. M. Xi a salué cette constance, affirmant que la Chine est prête à renforcer ce partenariat, en le rendant plus substantiel et significatif.

M. Xi a réitéré le soutien de la Chine au Cameroun, notamment dans la sauvegarde de l'unité nationale, la solidarité ethnique, et la lutte contre le terrorisme. Il a également exprimé l'engagement de la Chine à aider le Cameroun à atteindre la paix et le développement, tout en promouvant la coopération dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, et la santé.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 53 ans, les relations sino-camerounaises n'ont cessé de se renforcer. Paul Biya a souligné l'impact positif des projets financés par la Chine sur le développement économique du Cameroun et a invité davantage d'entreprises chinoises à investir dans le pays. Il a également exprimé le souhait de voir ces investissements contribuer à la transformation des ressources minières du Cameroun en un véritable moteur de développement.

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux nations, avec des promesses de coopération encore plus étroite et de soutien mutuel dans les années à venir.