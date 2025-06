Jacques Bouhga-Hagbe Candidat : Réformes Économiques pour le Cameroun 2025 :: CAMEROON

Le Dr Jacques Bouhga-Hagbe, ancien économiste du Fonds Monétaire International (FMI), officialise sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Dans une déclaration publique, il promet une gouvernance fondée sur les données et des réformes structurelles pour résoudre les crises économiques et politiques du Cameroun. Son parcours ingénieur de l’École Centrale de Paris et docteur en économie de Cornell et son expérience internationale positionnent sa campagne sur l’expertise technique face aux défis nationaux .

Contexte économique et urgence des réformes

Le Cameroun affiche une croissance timide (3,8 % en 2023) et une inflation élevée (7,4 %), aggravée par la hausse des prix alimentaires. La dette publique (41,8 % du PIB) classe le pays en "risque élevé de surendettement" selon le FMI . Bouhga-Hagbe dénonce la dépendance aux matières premières (pétrole = 33,3 % des exportations) et la corruption endémique (140ᵉ/180 à l’Indice de perception de la corruption) . Sa proposition centrale : une mobilisation accrue des recettes fiscales (actuellement 12,6 % du PIB) via la formalisation du secteur informel (30 % du PIB) et une optimisation des dépenses publiques.

Priorités programmatiques

- Modernisation institutionnelle : Inspiré par son mandat au FMI, il plaide pour un État "efficient et redevable", critiquant l’aide internationale contournant les institutions locales une leçon tirée de son expérience en Haïti où "seulement 1 % de l’aide transitait par le gouvernement" .

- Diversification économique : Soutien aux exportations de gaz (15,5 % des exportations en 2023) et accélération des projets structurants (barrage de Nachtigal, port de Kribi) pour réduire les déficits courants (-4 % du PIB) .

- Inclusion sociale : Renforcement des filets sociaux (ex: projet de 160M$ de la Banque mondiale) et réduction du taux de pauvreté (23 % vivent avec < 2,15$/jour) .

Défis sécuritaires et politique

La candidature intervient dans un contexte de tensions persistantes : crise anglophone (420 civils tués, 200 000 déplacés) et incertitude autour de la succession de Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 1982 . Bouhga-Hagbe mise sur la décentralisation effective prévue par la Constitution de 1996 mais inaboutie pour apaiser les régions marginalisées .

Face à la "crise auto-déclenchée" selon l’analyste Christopher Fomunyoh , la campagne de Bouhga-Hagbe incarne un virage technocratique. Son pari : transformer l’essai de la croissance inclusive en s’appuyant sur des données tangibles et une refonte de la gouvernance. Un discours qui résonne auprès d’un électorat jeune (60 % de la population) en quête de renouveau.