-
© Camer.be : Toto Jacques
- 21 Jan 2026 12:22:18
- |
- 484
- |
-
CAMEROUN :: Corridor Douala-Bangui : Coup d'accélérateur de la Banque mondiale :: CAMEROON
La modernisation des infrastructures routières au Cameroun franchit une étape décisive. Le corridor Douala-Bangui, épine dorsale des échanges en Afrique centrale, s'apprête à bénéficier d'un investissement massif pour la réhabilitation de son maillon le plus critique : l'axe Douala-Yaoundé-Bonis. Le gouvernement camerounais et la Banque mondiale accordent leurs violons pour accélérer ce chantier d'envergure nationale et sous-régionale.
Une enveloppe de 210 milliards de FCFA sur la table
L'engagement financier est à la hauteur des enjeux économiques. La Banque mondiale, partenaire technique et financier de premier plan, a officiellement exprimé son intention de soutenir ce projet majeur. L'institution de Bretton Woods envisage une contribution substantielle d'environ 350 millions de dollars américains, soit près de 210 milliards de FCFA. Cette annonce confirme la place stratégique qu'occupe le ministère des Travaux publics camerounais dans le portefeuille d'investissements de la Banque mondiale dans le pays.
Concertation au sommet pour une maturation accélérée
Cette accélération fait suite à une audience de concertation tenue le 20 janvier 2026. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, a reçu une délégation conduite par Franz Dress-Gross, directeur régional des infrastructures de la Banque mondiale. Cette rencontre de haut niveau visait à consolider les résultats de la mission d'identification menée mi-janvier sur le terrain. Les équipes ont sillonné la Nationale 3 pour évaluer précisément les contraintes actuelles et définir les besoins nécessaires à une reconstruction de l'axe Douala-Yaoundé pérenne.
Des options techniques ambitieuses pour fluidifier le trafic
Les discussions techniques ont permis d'esquisser les contours du futur chantier. L'objectif n'est pas une simple réhabilitation de surface, mais une transformation structurelle de l'axe. Les options majeures incluent le dédoublement très attendu de la section reliant Douala à Edéa ainsi que la construction d'un second pont indispensable sur la Dibamba. Le projet ambitionne également de fluidifier le trafic urbain grâce à l'aménagement de voies de contournement stratégiques pour les métropoles de Douala et de Yaoundé.
Un levier pour l'intégration régionale
Au-delà de l'amélioration de la circulation nationale, ce projet revêt une dimension internationale cruciale. La modernisation de ce tronçon est essentielle pour booster l'intégration régionale en facilitant le transit des marchandises depuis le port de Douala vers la République Centrafricaine et le Tchad. C'est tout l'écosystème logistique de la sous-région qui s'en trouvera transformé.
Cet investissement massif suffira-t-il à résoudre durablement les défis logistiques du corridor le plus fréquenté d'Afrique centrale ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE
Les + récents
Lavrov : L'Occident accusé de perpétuer le pillage économique de l'Afrique
Crise au PCRN : Le maire d'Éséka Sylvain Moïse Tjock suspendu par Cabral Libii
USA : Suspension immédiate des visas d’immigration permanente pour le Cameroun
Corridor Douala-Bangui : Coup d'accélérateur de la Banque mondiale
Faillite de la CAF : Pourquoi Patrice Motsepe doit démissionner immédiatement
ECONOMIE :: les + lus
CICAM, SOSUCAM et CIMENCAM : Comment le sort d’Ahidjo a été scellé
- 26 December 2015
- /
- 126022
La fortune de Paul Biya fait débat
- 24 July 2016
- /
- 124100
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 223571
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 214275