Quatre individus soupçonnés de crimes contre l'humanité ont été arrêtés en Belgique. Les interpellations ont eu lieu à Anvers et Londerzeel, ciblant des activistes liés au mouvement séparatiste ambazonien. Selon La Voix du Nord, trois des quatre personnes ont été placées en détention provisoire dimanche avant d'être relâchées. Un suspect reste actuellement sous les verrous tandis que l'enquête se poursuit.

Un réseau de trafic d'armes transatlantique

Les suspects sont décrits comme des loyalistes de l'ADF, les forces de défense ambazoniennes. Ils sont accusés d'avoir collecté des fonds sur le territoire belge, puis d'avoir utilisé cet argent pour acheter des armes destinées aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Ces régions sont secouées par un conflit séparatiste depuis 2016, opposant des groupes armés à l'armée camerounaise.

L'opération n'est pas le fruit du hasard. Selon des sources citées par La Voix du Nord, elle a été rendue possible grâce au soutien de la Norvège et des États-Unis. Ces deux pays ont fourni des renseignements, une assistance technique ou un appui financier aux autorités belges. Cette coopération tripartite signale un effort international coordonné pour cibler les réseaux logistiques alimentant le conflit.

Détention provisoire et libérations

Trois des quatre individus arrêtés ont été placés en détention provisoire dimanche, une procédure standard en droit belge pour des accusations aussi graves. Ils ont toutefois été libérés par la suite. Les raisons de cette libération restent floues. Il peut s'agir d'un manque de preuves suffisantes, de questions procédurales ou de mesures judiciaires alternatives. Une personne, dont l'identité n'a pas été divulguée, reste incarcérée.

L'accusation est exceptionnellement grave. Les crimes contre l'humanité désignent des attaques généralisées ou systématiques dirigées contre des populations civiles. Cette qualification implique que les suspects ne sont pas seulement accusés de trafic d'armes, mais de participation à un schéma plus large de violence ciblant des non-combattants dans les régions anglophones. Si ces charges sont prouvées, elles placeraient le conflit dans une nouvelle dimension juridique.

Les profils des militants ambazoniens

Les noms des personnes arrêtées n'ont pas été divulgués immédiatement. Cette discrétion est courante dans les enquêtes internationales en cours, surtout lorsque les accusations impliquent le terrorisme ou les crimes contre l'humanité. Leurs rôles exacts au sein du mouvement séparatiste, leurs réseaux en Europe et leurs liens avec les commandants sur le terrain restent sous investigation.

Cette affaire met en lumière le rôle crucial de la diaspora dans le financement et l'équipement du conflit séparatiste. Depuis des années, les autorités camerounaises accusent des activistes à l'étranger d'alimenter la violence par des contributions financières et des achats d'armes. Les arrestations belges fournissent la première preuve concrète d'une répression internationale contre ces réseaux, créant potentiellement un précédent pour d'autres pays européens.

Implications à court et long terme

À court terme, ces arrestations perturbent un canal logistique fournissant des armes aux séparatistes. Elles envoient également un avertissement aux militants de la diaspora à travers l'Europe. À long terme, si l'enquête aboutit à des condamnations pour crimes contre l'humanité, elle établirait une responsabilité légale pour des acteurs extérieurs à la zone de conflit. Cela pourrait ouvrir la voie à d'autres poursuites dans d'autres juridictions et remodeler le paysage juridique international autour de la crise anglophone.

Ces arrestations en Belgique marquent-elles le début d'une offensive internationale plus large contre les réseaux de financement du conflit ambazonien, ou resteront-elles une opération isolée avec un impact limité sur le terrain ?

