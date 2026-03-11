CAMEROUN :: Transport maritime : Gulfcam lance une ligne de cabotage entre Kribi et Douala :: CAMEROON

Le secteur du transport multimodal au Cameroun s’apprête à franchir une nouvelle étape. Dès la semaine prochaine, l’opérateur logistique Gulfcam inaugurera une ligne maritime de cabotage reliant le Port autonome de Kribi au Port autonome de Douala. Cette initiative vise à réorganiser les flux de marchandises conteneurisées entre les deux principaux ports du pays et à réduire la pression exercée sur les axes routiers stratégiques.

Une alternative à la saturation routière

Actuellement, plus de 60 % des conteneurs transitant entre Kribi et Douala empruntent la route, notamment les nationales n°3 et n°7. Cette concentration du trafic de poids lourds provoque une dégradation accélérée des infrastructures routières et accroît les risques d’accidents.

Selon Perrial Jean Nyodog, président de Gulfcam, cette situation entraîne également des retards dans la chaîne logistique et des coûts supplémentaires pour les chargeurs. Les usagers des axes Edéa-Kribi observent régulièrement des conteneurs renversés sur les bas-côtés, illustrant les limites du transport routier sur ce corridor.

Face à ces contraintes, l’entreprise relance une solution de transport maritime à courte distance entre Kribi et Douala. Une première tentative avait été initiée en 2020, mais elle avait été freinée par les perturbations liées à la pandémie de COVID‑19.

Un service logistique en trois volets

Le nouveau dispositif s’articule autour de trois principaux segments d’activité.

Le premier concerne le transbordement des marchandises en transit. Les conteneurs débarqués à Kribi pourront être transférés par voie maritime vers Douala afin d’y finaliser leurs formalités douanières.

Le second volet vise l’approvisionnement du marché local. Les marchandises déjà dédouanées à Kribi pourront être acheminées vers Douala de manière plus sûre et plus régulière.

Enfin, la ligne maritime servira également aux exportateurs. Les opérateurs installés dans le Littoral pourront expédier leurs conteneurs depuis Douala vers Kribi afin de les charger sur des navires de plus grande capacité à destination des marchés internationaux.

« L’objectif majeur est de réduire la congestion sur les routes nationales n°3 et n°7 », explique Perrial Jean Nyodog. « Le service fonctionne également dans le sens Douala-Kribi pour permettre aux exportateurs d’accéder à des navires de plus grande taille à destination de l’Asie, de l’Amérique ou de l’Europe. »

Une opportunité pour l’industrie et les exportations

Le projet représente aussi une opportunité pour les industries implantées dans la zone industrialo-portuaire de Kribi. Celles-ci disposeront désormais d’une véritable « autoroute maritime » pour expédier leurs produits vers Douala, principal centre économique du pays.

Au-delà des questions de sécurité et d’environnement, l’enjeu est également économique. Le transport maritime offre une meilleure fiabilité des délais et des coûts généralement plus compétitifs que le transport routier, souvent confronté à la congestion et à des charges annexes.

Pour Georges Njoya, expert maritime, cette nouvelle liaison marque « le début d’une nouvelle ère pour la chaîne logistique camerounaise ». En renforçant l’interconnexion entre les deux ports, elle pourrait réduire les délais de passage portuaire et améliorer l’attractivité du Cameroun face à la concurrence portuaire sous-régionale.

Un premier navire et des ambitions de croissance

Les opérations seront assurées dans un premier temps par le navire Atlantic Runner II, long de 180 mètres et équipé de quatre grues embarquées. Le bâtiment, qui navigue à une vitesse de 18 nœuds avec un équipage de 25 personnes, est dimensionné pour transporter des conteneurs de 14 tonnes.

Le modèle d’exploitation prévoit une rotation complète tous les dix jours et au moins trois escales par mois, avec un volume cible de 2 000 EVP par voyage aller-retour.

À terme, Gulfcam ambitionne de déployer jusqu’à six navires sur cette ligne afin de capter près de 50 % du volume de conteneurs actuellement transportés par route.

Si ces objectifs se concrétisent, la nouvelle liaison maritime pourrait contribuer à consolider le rôle du port de Kribi comme hub logistique régional, tout en optimisant l’ensemble de la chaîne de transport du commerce extérieur camerounais. Les acteurs du secteur attendent désormais le lancement effectif de la ligne, prévu dès la semaine prochaine, pour mesurer l’impact réel de cette innovation logistique.

