CAMEROUN :: 100 millions FCFA pour des marches contre la BAS et le MRC dès le 12 mars 2025 :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais a débloqué 100 millions FCFA pour financer une série de marches organisées à partir du 12 mars 2025 dans les 10 régions du pays. Ces manifestations, officiellement présentées comme une initiative visant à dénoncer les violences attribuées à la Brigade Anti-Sardinards (BAS) et au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), suscitent de vives réactions.

Un financement controversé

L'annonce de cette enveloppe budgétaire soulève des interrogations sur l'usage des fonds publics pour une cause perçue comme politiquement orientée. Des analystes y voient une stratégie gouvernementale pour renforcer le contrôle de l'espace public et légitimer une riposte contre les opposants.

Des sources proches de l’organisation évoquent une mobilisation massive à travers le pays, avec un appui logistique conséquent. Les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua figurent parmi les points centraux de ces manifestations.

Réactions et enjeux politiques

Les partisans du MRC et de la BAS dénoncent une instrumentalisation politique et un détournement de l’attention sur des enjeux plus cruciaux, tels que la situation économique et la gouvernance. Pour eux, ces marches ne visent qu’à justifier une répression accrue des mouvements contestataires.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certains citoyens expriment leur scepticisme face à cette initiative, tandis que d'autres soutiennent une action contre ce qu'ils considèrent comme une menace à la stabilité nationale.

Impact et perspectives

Alors que le Cameroun se prépare aux prochaines échéances électorales, cette initiative pourrait accentuer les tensions entre pouvoir et opposition. La manière dont ces marches seront encadrées et leur répercussion sur le climat social restent des éléments à surveiller.