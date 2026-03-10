-
© Camer.be : Hilaire Sopie
- 10 Mar 2026 21:39:04
- |
- 395
- |
-
CAMEROUN :: Elise Martin : une femme de cœur réalise le rêve des enfants de Touboro :: CAMEROON
L'émotion avait traversé les écrans : une vidéo devenue virale montrait les enfants de l’école primaire de Touboro, dans le Nord du Cameroun, assis à même le sol pour suivre leurs cours. Face à ces images bouleversantes, Elise Martin, Franco-Camerounaise engagée, n’a pas hésité une seconde. Ce choc a été l’étincelle d’un projet qui allait changer le quotidien de toute une communauté.
« Je ne pouvais pas rester spectatrice », confie-t-elle. Très vite, Elise lance un appel à la solidarité dans la diaspora camerounaise. Barbecues solidaires, soirées caritatives, campagnes de dons… chaque initiative visait à récolter les fonds nécessaires à la construction d’une école digne pour les enfants de Touboro.
Les mois se sont succédé, rythmés par ses nombreux déplacements sur le terrain. De la conception à la pose de la première pierre, Elise Martin a veillé avec rigueur à chaque étape du projet. Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité : une école moderne, équipée et accueillante se dresse fièrement sur les terres de Touboro.
Cette réalisation n’est pas qu’un bâtiment de plus : c’est un symbole d’espoir, de solidarité et de foi en l’éducation comme moteur de développement. En offrant à ces enfants un cadre propice à l’apprentissage, Elise Martin a démontré qu’avec de la volonté et du cœur, les plus beaux changements sont possibles.
En ce mois de célébration des femmes, Elise Martin incarne parfaitement ces héroïnes silencieuses dont l’action dépasse les frontières. Par son engagement, elle rappelle que l’humanité se construit d’abord par des gestes simples, animés d’un amour sincère pour le prochain.
Bravo, Elise Martin, pour cette œuvre inspirante et porteuse d’avenir.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique DIASPORA
Les + récents
Elise Martin : une femme de cœur réalise le rêve des enfants de Touboro
Général Nkoa Atenga : l'adieu au soldat-lettré qui a marqué l'armée camerounaise
Scandale au Conseil régional du Sud : la gestion d'Emmanuel Mvé Elemva dans le viseur de l'État
Trump face à la guerre en Iran : la pression des prix du pétrole et des sondages qui change tout
La Nuit du Luxe Insolent : le raffinement camerounais séduit la Haute-Savoie
DIASPORA :: les + lus
Et voici enfin la double nationalité!
- 04 December 2023
- /
- 74340
Urgent : Lady Ponce porte plainte contre Coco Argenté
- 05 August 2020
- /
- 25259
Diaspora camerounaise - Nouvel An 2019:Quelques lecteurs s´expriment
- 01 January 2019
- /
- 22868
Cameroun-SYGERCAM 2019: Yaoundé attend fébrilement la troisième édition
- 28 September 2019
- /
- 22487
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 230447
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 219706