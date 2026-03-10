CAMEROUN :: Assemblée nationale : Marlyse Soppo Toute devient doyenne d'âge, un tournant protocolaire :: CAMEROON

Soixante-dix-neuf ans. C'est l'âge approximatif de la nouvelle doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Marlyse Soppo Toute prend les rênes du bureau provisoire dans un contexte où l'expérience des aînés devient un atout pour arbitrer les équilibres politiques.

Une succession ouverte par le deuil parlementaire

La session ordinaire de mars 2026 s'est ouverte sur un changement de visage au perchoir provisoire. L'Honorable Marlyse Soppo Toute assure désormais les fonctions de doyenne d'âge de la Chambre basse. Elle succède à l'Honorable Laurentine Koa Mfegue épouse Mbede, figure emblématique du Parlement, décédée le 22 janvier 2026 à Yaoundé des suites de maladie. La disparition de cette pionnière a créé un vide protocolaire que les textes ont comblé par l'accession naturelle de la suivante dans l'ordre d'âge.

Le parcours d'une magistrate devenue députée

Élue du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), Marlyse Soppo Toute ne vient pas de nulle part. Elle siège au Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020, une position qui atteste de la confiance que lui accorde le chef de l'État. Cette double casquette de parlementaire et de magistrate lui confère une connaissance intime des arcanes judiciaires et législatives. Son arrivée à la tête du bureau d'âge intervient à un moment où la session ordinaire doit examiner des textes sensibles, nécessitant une main ferme pour garantir le respect des procédures.

Les racines d'une promotion par l'ancienneté

Le système du bureau d'âge repose sur un principe hérité des traditions parlementaires françaises. Le doyen ou la doyenne d'âge est le député le plus âgé présent à l'ouverture de la législature ou d'une session particulière après un décès. Cette règle vise à confier la conduite des premiers travaux à une figure supposée au-dessus des passions partisanes. Dans le cas de l'Assemblée nationale du Cameroun, ce mécanisme garantit une transition apaisée entre deux configurations du bureau définitif. La doyenne n'a pas de pouvoir de décision politique, mais elle incarne la continuité institutionnelle.

Les mécanismes précis du bureau d'âge

Conformément au règlement intérieur, la mission première de la doyenne est de présider les séances jusqu'à l'élection du bureau définitif. Elle doit orchestrer les débats, recevoir les serments et s'assurer que la désignation du nouveau président se déroule dans la sérénité. Le bureau d'âge joue un rôle d'intérim technique, mais son influence peut être réelle si des contestations surgissent. Marlyse Soppo Toute devra notamment veiller à la régularité des votes et à l'interprétation des textes en cas de litige. Son expérience de magistrate sera ici précieuse pour trancher d'éventuels différends procéduraux.

Les conséquences d'une session sous haute surveillance

À court terme, cette désignation assure une continuité sans heurts. Les travaux parlementaires peuvent se dérouler sans vacance du pouvoir de présidence. Le groupe RDPC, majoritaire, verra sans doute la reconduction des principales figures de l'ancien bureau. À long terme, l'accession de Marlyse Soppo Toute illustre le poids persistant des cadres historiques du parti au pouvoir. Elle rappelle aussi que l'Assemblée nationale reste une institution où l'âge et l'ancienneté ouvrent des responsabilités que les plus jeunes doivent encore attendre. Cette gérontocratie douce interroge sur le renouvellement générationnel dans la classe politique camerounaise.

L'expérience au service de la stabilité parlementaire

La nouvelle doyenne d'âge incarne une certaine idée de la continuité républicaine. En prenant le relais de Laurentine Koa Mfegue, elle assure que la mémoire des combats parlementaires passés ne s'éteint pas avec la disparition des figures historiques. Reste à savoir si cette transmission par l'ancienneté suffira à répondre aux attentes d'une population qui réclame un renouvellement plus profond de ses élites. La session qui s'ouvre dira si l'expérience de Marlyse Soppo Toute apaise les débats ou si elle ne fait que repousser l'échéance d'une véritable transition générationnelle.

