À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars 2026, la communauté SAWA a marqué l’événement d’une façon toute particulière. Un groupe de femmes SAWA, réunies sous le nom évocateur « Les Amazones », s’est retrouvé à Cachan, en région parisienne, pour une journée placée sous le signe de la communion, de la culture et du partage autour d’un thème central : « Droit, Justice, Actions pour toutes les femmes ».

Au-delà de la commémoration mondiale, cette rencontre a mis en lumière la place essentielle de la femme dans le NGONDO, grande institution culturelle et spirituelle du peuple SAWA.

En effet, au cœur des traditions, la femme y occupe un rôle fondamental. Lors de la fabrication symbolique de la pirogue du NGONDO, ce sont les femmes qui choisissent l’écorce et le tronc de l’arbre, éléments fondateurs de l’embarcation sacrée. De même, les jupettes en paille portées lors des danses rituelles sont tissées de leurs mains expertes, perpetuant ainsi un savoir-faire ancestral.