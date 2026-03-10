Général Nkoa Atenga : l'adieu au soldat-lettré qui a marqué l'armée camerounaise :: CAMEROON

Soixante-six ans après l'indépendance du Cameroun, l'un des derniers officiers de la première génération s'en est allé. Le Général de division Nkoa Atenga, figure tutélaire des forces armées et homme de lettres reconnu, laisse un vide immense dans le paysage militaire et intellectuel du pays.

Une vie consacrée au service de la Nation

Le Cameroun a perdu l'un de ses grands serviteurs. Le Général Nkoa Atenga, officier supérieur des forces armées et figure intellectuelle respectée, est décédé récemment. Originaire de l'arrondissement d'Okola dans la Lékié, il a consacré toute son existence à servir son pays, d'abord par l'uniforme, ensuite par la plume. Sa disparition marque la fin d'une époque pour l'institution militaire camerounaise, qui perd à la fois un stratège et un témoin privilégié de son histoire.

Le parcours d'un enfant d'Okola devenu général

Formé au Collège Vogt de Yaoundé puis au Lycée Joss de Douala, le jeune Nkoa Atenga intègre en 1961 l'École Militaire Interarmes (EMIA) au sein de la prestigieuse promotion "Réunification". Ce choix scelle son destin. Sa carrière militaire sera une ascension constante vers les plus hautes responsabilités. En 1993, il accède au grade de Général de brigade avant de prendre le commandement de la Deuxième Région militaire à Douala, l'un des postes les plus stratégiques du dispositif de défense nationale. Le 25 septembre 2001, il est élevé au rang de Général de division, consacrant ainsi plusieurs décennies de loyaux services rendus à la patrie.

La double vocation rare

Le parcours de Nkoa Atenga interroge sur la genèse de cette double culture. Dans une armée souvent perçue comme technicienne, il a su cultiver une dimension intellectuelle exceptionnelle. Cette singularité puise ses sources dans une éducation exigeante, alliant les humanités classiques du Collège Vogt à la rigueur scientifique du Lycée Joss. L'EMIA, en formant les cadres de la jeune armée camerounaise, a probablement encouragé cette ouverture d'esprit. Le résultat est un officier capable de commander des troupes aussi bien que de réfléchir aux grands enjeux stratégiques du continent.

L'écrivain derrière l'uniforme

Nkoa Atenga n'était pas seulement un homme d'armes. C'était aussi un homme de réflexion et de culture. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la stratégie et la société africaine, qui font aujourd'hui référence dans les écoles de guerre. Ses nombreux romans, eux, ont marqué la littérature camerounaise en explorant des thèmes rarement abordés par les auteurs civils. Cette production littéraire, menée en parallèle d'une carrière militaire intense, témoigne d'une discipline personnelle hors du commun et d'une volonté constante de transmettre son expérience aux générations futures.

Les conséquences d'une disparition pour l'institution militaire

À court terme, les forces armées perdent une mémoire vivante. Les jeunes officiers ne pourront plus bénéficier de ses conseils et de son expérience directe des premières décennies de l'armée camerounaise. Les cérémonies d'hommage, qui se préparent dans toutes les garnisons, montreront l'attachement des troupes à cette figure paternelle. À long terme, c'est un certain modèle d'officier qui disparaît. Le Général de division incarnait l'idée que le métier des armes ne se résume pas à la technique militaire, mais exige une réflexion profonde sur la société et son évolution. La question de sa succession intellectuelle reste ouverte.

L'héritage d'un patriote complet

Militaire rigoureux, penseur engagé et écrivain prolifique, Nkoa Atenga laisse l'image d'un patriote complet. Il a servi son pays avec intelligence, discipline et passion, montrant qu'il est possible de conjuguer l'excellence sous l'uniforme et la sensibilité littéraire. Alors que le Cameroun pleure l'un de ses fils les plus éminents, une question demeure : combien de jeunes officiers aujourd'hui sont prêts à marcher sur ses traces et à prouver que la force et la réflexion ne sont pas incompatibles ?

